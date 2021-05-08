У всего происходящего в мире, хорошего и плохого, есть своя предыстория, всему есть логическое объяснение. Почти полгода назад, 9 ноября 2020 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью британской телекомпании BBC News. Дал на блестящем английском языке, в пух и прах разгромив "аргументы" дамы, которая явно спутала работу журналиста с работой прокурора. Вряд ли когда-либо в истории телекомпании BBC News их журналист выглядел столь жалко и нелепо на фоне своего уверенного в себе, использовавшего веские аргументы и подавившего своим интеллектом собеседника.

И нет ничего удивительного в том, что эта ошеломляющая интеллектуальная победа главы нашего государства в полемике с журналистом одного из ведущих мировых СМИ произвела настоящий эффект разорвавшейся информационной бомбы. Говоря конкретнее, 5 мая нашумевший фрагмент из интервью, в котором британская журналистка пытается критиковать Азербайджан за мифические проблемы со свободой слова в нашей стране и слышит в ответ жесткие, четкие, аргументированные ответы от главы нашего государства, получил резонансные отклики в американском, европейском и индийском сегменте соцсети Twitter. За двое суток видео набрало более 3 миллионов просмотров и получило 32 с половиной тысячи ретвитов. При этом в многочисленных комментариях выражается восторг блестящей манере диалога Президента Ильхама Алиева с журналистом одного из ведущих мировых СМИ.

Безусловно, это очередной грандиозный успех Президента Азербайджана. Но стоит ли удивляться случившемуся? Нет, не стоит. И чтобы понять почему, предлагаю найти в Youtube рассказ известного российского тележурналиста Андрея Караулова о том, как во время визита Гейдара Алиева в Лондон, в отель, в котором он оставался, на официальный завтрак с визитом пришла баронесса Маргарет Тэтчер. Она тогда уже не была премьер-министром Великобритании, но пользовалась колоссальным уважением в мире.

Баронесса Тэтчер попросила Гейдара Алиева оставить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт в том состоянии, в каком он тогда был, "заморозить" его или, говоря проще, согласиться на так устраивающий Армению тогдашний статус-кво. После этих ее слов Гейдар Алиев попросил принести ковер ручной работы с изображением Маргарет Тэтчер.

"Посмотрите, как любит Вас азербайджанский народ. Но какие ужасные вещи Вы сейчас мне сказали! Отдать свои земли - не только Карабах, но и все районы вокруг него! Баронесса, когда восстали Фолклендские острова, что вы сделали? Вы послали армаду кораблей за десятки тысяч миль от Великобритании. Вы стреляли по ним прямой наводкой! А что вы устроили в Ирландии, в северном Ольстере?! "Железная леди" Маргарет Тэтчер сидела молча, она не смогла произнести ни слова", рассказывает Караулов, бывший живым свидетелем этой сцены, этого настоящего мастер-класса большой политики, который продемонстрировал наш общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев также был свидетелем того, как лаконично, аргументированно, смело, жестко можно и нужно отстаивать интересы своей страны, своего народа в диалоге с одной из величайших женщин-политиков. Он видел и огромное количество иных случаев, когда Гейдар Алиев в беседах с лидерами ведущих мировых держав блестяще использовал неопровержимые доказательства неуместности менторского, обвинительного тона с чьей-либо стороны в диалоге с президентом независимого Азербайджана.

А еще он был всегда рядом с великим политическим деятелем, с настоящим гроссмейстером большой политической игры в самые сложные и важные моменты его жизни. Он видел все, в том числе и предательство, безосновательные обвинения, преодоление всех немыслимых преград, титаническую работу во благо Азербайджана - все это было в жизни Гейдара Алиева. И все это видел Ильхам Алиев. Это была та школа жизни, мудрости, это были те политические университеты, которые и сформировали нынешнего главу нашего государства, как одного из самых ярких, блестяще подготовленных к диалогам в любом формате и с любыми оппонентами государственного деятеля современности.

Вспомним, сколь беспомощен и жалок был на его фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся в 2019 году на саммите глав СНГ в Ашхабаде полемики на тему героизации в РА фашистов. Это было просто интеллектуальное избиение Пашиняна! Ровно тоже самое произошло позже, перед иной аудиторией. На Мюнхенской конференции по безопасности Президент Азербайджана продемонстрировал то, как можно и нужно выставлять своего оппонента политическим нулем, клоуном.

В столь же нелепом положении оказалась и журналист британской телекомпании BBC News, которая просто не поняла, на интервью с какой политической глыбой она пришла. Перед ней сидел сын общенационального лидера Гейдара Алиева, который мог заставить молча слушать прекрасно подготовленные контраргументы саму Маргарет Тэтчер!

Перед ней сидел один из величайших политических деятелей современности, президент и Верховный Главнокомандующий страны, которая одержала блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне с противником, который почти три десятка лет держал наши земли под оккупацией. Эта победа была одержана не благодаря, а вопреки позиции ведущих мировых держав, что делает ее еще более великой. И об этом, сейчас и в будущем, нужно раз и навсегда запомнить представителям всех ведущих мировых СМИ, когда они собираются на интервью с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдар оглу Алиевым.

Акпер Гасанов