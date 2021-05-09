«Я из Баку, Агагусейнов»…

В этом году 9 мая отмечается 76-й год со дня Великой Победы над фашизмом, завоеванной неизмеримой ценой жизней миллионов граждан могучей страны, в которой жили представители нашего старшего поколения. И каждый год в самых разных городах всего мира, на самых разных языках звучат клятвенные слова "Никто не забыт ничто не забыто".

Значение этой даты в Азербайджане, завоевавшему Победу в 44-й дневной войне за освобождение Карабаха над армянскими оккупантами, сегодня особенно близко и понятно всем гражданам нашей страны, столкнувшейся с невероятной жестокостью последователей фашистской идеологии, изгнавших из родных очагов сотни тысяч коренных жителей Карабаха, превративших в руины цветущие города, изувечивших историко-архитектурные памятники ,разграбивших музеи, родовые дома и места погребения... Все было направлено на уничтожение народной памяти о своих корнях, истории, традициях, культуре...Но не зря до сих пор еще люди верят в то, что добро, несмотря ни на какие испытания и преграды, побеждает зло...

Героев 2-й Карабахской войны и все события, связанные с боевыми действиями в Карабахе осенью 2020 года, штурм неприступных скал, единственную горную дорогу, приведшую в цитадель Карабаха -город Шушу,азербайджанских солдат, проявивших беспримерное мужество, силу духа и смелость будут вспоминать вечно...

- Азербайджан внес огромный вклад в Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Я говорю это всегда. Для всего Советского Союза основным источником нефти в то время был Баку. И все знали, что без бакинской нефти никакой победы можно было не ожидать. Также, как военный человек, могу сказать о той роли, какую выполнял Баку в создании противовоздушной обороны страны. В СССР находились два округа противовоздушной обороны: один - в Москве, другой - в Баку. Думаю понятно, что это говорило о том, насколько важное стратегическое значение имел город Баку для создания в союзном государстве общей системы ПВО, - рассказывает, наш легендарный генерал -полковник ,орденоносный ветеран ВОВ Тофик Агагусейнов. - Я очень горжусь, что солдаты Азербайджанской Армии под руководством нашего Верховного Главнокомандующего Президента Ильхама Алиева одержали уверенную Победу над врагом в войне в Карабахе, проявив, не побоюсь этого слова, чудеса храбрости во многих военных операциях, как и когда -то проявляли воины из Азербайджана на фронтах 2-й мировой войны.

Азербайджан всегда будет помнить своих защитников, выступивших единым фронтом за изгнание фашиствующих оккупантов со своей земли. И также будет помнить события и героев войны принесшей в 1941-45г.г. столько страданий и боли миру, ту , уже вроде бы далекую, войну уничтожившую родные дома у миллионов и миллионов людей, как были уничтожены за почти тридцать лет армянской оккупации родные очаги азербайджанцев.

- Те, кто прошел войну с фашизмом, понимают, что у современного общества нет права забывать о том, что 9 мая - день празднования Великой Победы над коричневой чумой ХХ века для всех народов, переживших ту страшную битву с фашизмом. И понятно, почему отмечается он, как великое событие во многих странах мира, - не раз говорил эти слова генерал-полковник Агагусейнов. - Нет ни у кого права забывать о великом подвиге советского народа и также нашего Азербайджана в той войне. Не должно молодое поколение забывать о той цене, которую заплатили народы за действия политиков, приведших мир к трагическим событиям в середине ХХ века. Если люди забывают о таких войнах, они повторяются снова.

...С человеком-легендой, каким является Тофик Ягубович Агагусейнов, всегда очень интересно беседовать. Вооруженным силам он посвятил всю свою жизнь У него прекрасная память и талант интересного собеседника, который может интересно рассказывать об эпизодах из своей биографии, о встречах со многими выдающимися людьми, о том, что происходило в его жизни.

...В предвоенном 1940 году он поступил в институт, ныне это Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, планировал стать нефтяником. Однако нападение фашистской Германии 22 июня 1941 года на Советский Союз и начавшаяся Великая Отечественная война изменила судьбы многих. Совсем молодым человеком в 18 лет он ушел добровольцем на фронт с первого курса института, несмотря на то, что в то время будущих нефтяников освобождали от воинской обязанности.

По его воспоминаниям осенью 1941-го в институт пришел представитель военкомата набирать желающих перевестись из института в Бакинское училище зенитной артиллерии, и в силу своего воспитания и понимания ответственности перед Родиной Тофик Агагусейнов добровольно вступил в ряды Красной армии. Через год в звании лейтенанта отправился в военном эшелоне в Москву и вскоре оказался на фронте... Фронтовая служба началась в Архангельске в должности командира взвода зенитно- артиллерийского дивизиона, расположенного неподалеку от станции Обозерская.

- Тогда мы прикрывали портовые сооружения, места разгрузки транспортных конвоев союзников и другие объекты Северодвинска и Архангельска от налетов авиации противника. Немцы при налетах первым делом стремились уничтожить объекты ПВО, чтобы безнаказанно бомбить город и порт, - не раз вспоминал Тофик Ягубович эти дни. - В первый же день, когда я туда добрался, мне пришлось принять "боевое крещение", так в войну называли первый бой, в котором участвовал солдат. Внезапно начался налет. Под огнем зениток и падающих бомб вместе со всеми бросился тушить пожары. Когда все было закончено, зашел в солдатскую землянку, где меня встретили уже как своего, угостили чаем...Это была первая проверка на храбрость и еще именно тогда я понял, как важно быть рядом с солдатами в бою, чтобы сохранять авторитет командира.

В боевом крещении впервые был проявлен его талант военного командира. Показательна в этом плане и одна из его первых боевых характеристик, датированная 19 мая 1943 года: "Умеет обеспечить выполнение задачи. Может служить примером в бою. Пользуется авторитетом, умеет организовать успешную борьбу с танками и управлять боем. Имеет склонность командовать огневым взводом".

...Тофик Агагусейнов участвовал о многих боевых действиях, в том числе и в Висло-Одерской операции, в освобождении Варшавы. В 1944 году его дивизион вошел в состав 1-го Белорусского фронта, и в мае 1945-го дошел с боями до Берлина. Участвовал в боях за Берлин и закончил войну. Один из эпизодов в Берлине он и сегодня вспоминает с особой теплотой в голосе.

- В Берлине я оказался в составе оперативной группы. Меня как лейтенанта послали выбирать новые позиции под Берлином. Дали сержанта, машину. Мы и поехали. Добрались до Берлина 2 мая. Подъехали к Рейхстагу, посмотрели, все исписано. А этот сержант был здоровый парень. Посадил меня к себе на плечи. Так мы добрались до верхушки какой-то колонны. И я там написал "Я из Баку, Агагусейнов". Этих надписей на Рейхстаге было тысячи, но главным для меня было то, что среди прочих была и надпись азербайджанского военного и ее сделал я. В тот момент я испытывал особую гордость за свою родину.

Когда закончилась Великая Отечественная война, Тофику Агагусейнову было 22 года. Он дошел да Берлина и, вернувшись из Германии в Баку в 1946 году, завершил образование, затем поступив в академию и окончив учебу в Москве, решил продолжить военную службу, проработав в самых разных регионах бывшего СССР. Начав военную службу 18-летним лейтенантом, Тофик Агагусейнов завершил ее через 40 лет в звании генерал-полковника. И стал первым и единственным азербайджанцем в те годы, дослужившимся до такого высокого звания в Советской армии. За его плечами славный и вместе с тем сложный жизненный путь, богатая военная биография: от командира ствольной зенитной батареи до представителя Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран-участниц Варшавского Договора при Министре обороны Чехословакии.

Ему приходилось принимать тысячи ответственных решений, от которых зависели победы на фронте, их было и в мирное время. Как он говорит, самые сложные решения в жизни пришлось принимать после войны и добавляет, "можно сказать, что после войны вся жизнь прошла на грани". После окончания академии служил в Бакинском округе ПВО, командовал полком, дивизией, корпусом. Был первым заместителем командующего округа, потом командующим ПВО Закавказского округа.

...В 1987-м, отслужив более 40 лет, Тофик Агагусейнов демобилизовался. Однако распад Советского Союза и вооруженная агрессия Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе вернули генерала в строй. С самого начала событий в Карабахе он был уверен, что прекратить армянскую агрессию можно только с помощью современной армии, над созданием которой в Азербайджане он вместе с руководством страны проработал немало лет.

В 1997 году по приглашению Президента Гейдара Алиева Тофик Агагусейнов был восстановлен на военной службе и назначен помощником Президента по военным вопросам. На этой должности он проработал до 2002 года, внеся весомый вклад в создание современной азербайджанской армии. После перенесенной тяжелой операции на сердце С 2002 по 2007г. по рекомендации Президента занимал должность советника министра обороны Азербайджана.

С Гейдаром Алиевым был знаком лично, когда он был еще председателем КГБ Республики. Около 30 лет.

- Он прекрасно ко мне относился, и я его бесконечно уважал. Он знал все - и военную систему, и гражданскую, все что хотите. Это был уникальный человек. Мы были единомышленниками, я всегда верил в его предназначение, очень искренне относился к нему, не только как к руководителю страны, государственному деятелю, достойному самого высокого уважения, но и как к человеку высоких моральных качеств, безгранично любящему свою Родину, азербайджанский народ.

Я очень тяжело перенес его уход. В 2007 году я ушел в отставку, десять лет не работал. В 2017 году меня выбрали на должность председателя Организации ветеранов Азербайджана. И я снова около четырех лет проработал на боевом посту пока позволило состояние здоровья .

Сегодня кавалер 23 медалей и 8 орденов,среди них - три ордена Красной Звезды и ордена "Шохрат ", " Знамя", "Почетный диплом" Президента Ильхама Алиева, легендарный генерал -полковник встречает 76-й год Великой Победы. О таких, как уважаемый Тофик Агагусейнов, говорят они соль земли нашей. Поздравим его с праздником и пожелаем доброго здравия и благополучия.

Лариса Джеваншир