Рустам Мурадов не провел парад в Ханкенди

Информация о том, что российские миротворцы собираются провести в Ханкенди военный парад не подтвердилась. Вместо парада российские военнослужащие приняли участие в торжественном митинге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, Торжественное мероприятие началось с выноса знамени Победы, оригинал которого был водружен на крыше здания Рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года военнослужащими Красной Армии, государственного флага Российской Федерации, а также с просмотра видеопоздравления Министра обороны Российской Федерации, героя России генерала армии Сергея Шойгу личному составу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

В ходе Торжественного митинга с поздравительным словом перед военнослужащими выступил командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов.