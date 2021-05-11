https://news.day.az/politics/1341922.html Глава МИД России почтил в Шехидляр хиябаны память героических сынов Азербайджана - ФОТО
Глава МИД России почтил в Шехидляр хиябаны память героических сынов Азербайджана - ФОТО
11 мая находящийся с визитом в Азербайджанской Республике министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Шехидляр хиябаны, где почтил память героических сынов Родины, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр иностранных дел России возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
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