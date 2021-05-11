https://news.day.az/politics/1341953.html МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021–22 гг. - ФОТО
МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021–22 гг. - ФОТО
МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021-22 гг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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