МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021-22 гг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.