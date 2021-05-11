Армения переправила в Грузию военную контрабанду на президентском самолете

Армения осуществила доставку бронежилетов посредством воздушного пространства Грузии, передает Day.Az.

Как отмечалось ранее, грузинские пограничники не пропустили с территории России грузовики с партией бронежилетов, предназначенных для Армении. Груз был отправлен обратно в Россию.

Согласно информации, 29 апреля армянская делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла в Казань для участия в заседании ЕАЭС. Однако Пашинян и возглавляемая им делегация не смогли вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности․

По данным веб-сервиса Flightradar24, самолет президента Армении вылетел из Казани 5 мая, при этом сделав посадку в российском Владикавказе. В этот же день самолет вылетел из Владикавказа в Ереван через территорию Грузии. Отмечается, что рейс во Владикавказ был осуществлен по инициативе посольства Армении и он был предназначен для погрузки бронежилетов для минобороны Армении.

То есть, Армения незаконно осуществила поставки продукции военного назначения, использовав при этом официальный борт правительства. Тем самым, во-первых, Армения открыто нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации (подписана в Чикаго в 1944 году). Во-вторых, Армения фактически наплевала на решение Грузии о запрете отправки бронежилетов через свое воздушное пространство.

Примечательно, что такого рода инцидент был замечен еще во время Второй Карабахской войны. 3 октября через территорию Грузии также была осуществлена доставка военной продукции. Для этого вице-премьер Армении Мгер Григорян совершил однодневный визит в Москву.