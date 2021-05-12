Азербайджан заставит Армению согласиться на открытие Зангезурского коридора

Сказанное Президентом Ильхамом Алиевым в интервью Азербайджанскому телевидению о Зангезуре отражает реалии прошлого, а также имеет большое моральное и психологическое значение. Зангезур является древней азербайджанской землей. Позднее армяне были переселены в Зангезур и на весь Южный Кавказ.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член-корреспондент НАНА, историк, профессор Муса Гасымлы.

Профессор подчеркнул, что Зангезурский коридор будет открыт в любом случае.

"У Армении нет другого выхода. Зангезурский коридор будет открыт либо добровольно, либо Армения будет принуждена к этому. Будущее региона связано с многосторонним сотрудничеством и открытие Зангезурского коридора является ключевым моментом в этом смысле", - считает историк.

Депутат отметил, что отказ Армении выполнять трехстороннее соглашение от 10 ноября станет для нее убийственным.

"ВПК Армении не способен тягаться и противостоять Азербайджану. Возобновление конфликта означает полное исчезновение Армении с карты мира. Поэтому Армении выгодно сотрудничать с процветающим Азербайджаном, чья экономика составляет около 75 процентов от всей экономики Южного Кавказа", - сообщил наш собеседник.

Муса Гасымлы считает, что развитие Армении связано с отказом от реваншизма.

"Иначе демографические проблемы Армении продолжат усугубляться. В настоящее время естественный прирост населения в этой стране отсутствует. Страна переживает демографический кризис. В то же время люди уезжают из-за безобразного менеджмента и глубоко внедрившейся коррупции. Поэтому если Армения хочет развития, она должна забыть о реваншизме и принять предложенную Азербайджаном формулу сотрудничества", - заключил Муса Гасымлы.

Абдул Керимханов