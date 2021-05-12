https://news.day.az/politics/1342205.html Президент Ильхам Алиев: В Шуше в свое время было 17 мечетей, и все они разрушены ненавистным врагом
Президент Ильхам Алиев: В Шуше в свое время было 17 мечетей, и все они разрушены ненавистным врагом
В Шуше в свое время было 17 мечетей, и все они разрушены ненавистным врагом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 12 мая сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии закладки фундамента новой мечети в Шуше.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре