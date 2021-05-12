Президент Ильхам Алиев: В Шуше в свое время было 17 мечетей, и все они разрушены ненавистным врагом

В Шуше в свое время было 17 мечетей, и все они разрушены ненавистным врагом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 12 мая сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии закладки фундамента новой мечети в Шуше.