В Зангилане строится новая воинская часть Госпогранслужбы

В Зангилане строится новая воинская часть Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, работы находятся на стадии завершения.

Ожидается, что открытие воинской части состоится до конца мая.

Отметим, что до сегодняшнего дня в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах открылись 10 новых воинских частей ГПС Азербайджана, кроме того, еще шесть находятся на стадии строительства.