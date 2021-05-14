О Харальде V - короле Норвегии в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".

Темой передачи стала личность Харальда V - короля Норвегии.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи.