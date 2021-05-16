В Нахчыване пройдут командно-штабные учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 учебный год 17 мая в Нахчыванском гарнизоне пройдут командно-штабные учения с привлечением соединений и частей различных видов войск.

Как сообщает Day.Az, в ходе учений, которые продлятся до 20 мая, соединения и части будут выведены в районы назначения, соответствующие учебно-боевым задачам.