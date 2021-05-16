https://news.day.az/politics/1343011.html В Нахчыване пройдут командно-штабные учения
В Нахчыване пройдут командно-штабные учения
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 учебный год 17 мая в Нахчыванском гарнизоне пройдут командно-штабные учения с привлечением соединений и частей различных видов войск.
Как сообщает Day.Az, в ходе учений, которые продлятся до 20 мая, соединения и части будут выведены в районы назначения, соответствующие учебно-боевым задачам.
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