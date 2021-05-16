Начался суд над ливанским наемником, воевавшим в Карабахе

Сегодня в Бакинском Военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении воевавшего в Карабахе ливанского наемника-террориста Эулджекджияна Викена Абрахамовича.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе процесса, проведенного под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева, были уточнены анкетные данные обвиняемого.