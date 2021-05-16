https://news.day.az/politics/1343049.html Начался суд над ливанским наемником, воевавшим в Карабахе
Начался суд над ливанским наемником, воевавшим в Карабахе
Сегодня в Бакинском Военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении воевавшего в Карабахе ливанского наемника-террориста Эулджекджияна Викена Абрахамовича.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе процесса, проведенного под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева, были уточнены анкетные данные обвиняемого.
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