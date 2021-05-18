https://news.day.az/politics/1343707.html Стала известна дата очередного заседания Милли Меджлиса
Стала известна дата очередного заседания Милли Меджлиса
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 21 мая.
Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включены 23 вопроса, среди которых - назначение судей Верховного Суда АР, Верховного суда НАР, Бакинского Апелляционного суда, Гянджинского Апелляционного суда, Сумгайытского Апелляционного суда, Шекинского Апелляционного суда, Ширванского Апелляционного суда.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре