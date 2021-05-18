Представители Госкомитета по работе с диаспорой находятся с визитом в Грузии

Делегация Государственного комитета по работе с диаспорой находится в Грузии.

Как сообщили Day.Az в комитете, делегацию возглавляет заместитель председателя госкомитета Вагиф Сеидбеков.

В рамках визита проводятся встречи в районах компактного проживания наших соотечественников.

Запланированы встречи с представителями ряда государственных органов Грузии.