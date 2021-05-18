https://news.day.az/politics/1343780.html Представители Госкомитета по работе с диаспорой находятся с визитом в Грузии
Представители Госкомитета по работе с диаспорой находятся с визитом в Грузии
Делегация Государственного комитета по работе с диаспорой находится в Грузии.
Как сообщили Day.Az в комитете, делегацию возглавляет заместитель председателя госкомитета Вагиф Сеидбеков.
В рамках визита проводятся встречи в районах компактного проживания наших соотечественников.
Запланированы встречи с представителями ряда государственных органов Грузии.
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