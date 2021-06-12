Президент Армении на Марс замахнулся

Накануне парламентских выборов президент Армении Армен Саркисян объявил о старте "нового инвестпроекта". В стране собираются строить солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 400 МВт.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Акценты, строить будут арабские инвесторы, а именно - государственная компания Masdar из ОАЭ. Цель - чтобы к 2025 году четверть электроэнергии в Армении производилась за счет возобновляемых источников. Пропорционально снизятся парниковые выбросы.

Штука в том, что точно о том же проекте Саркисян объявлял еще в январе 2019 года, после официального визита в ОАЭ. Тогда же и было обещано, что Masdar вложит в электроэнергетику Армении порядка $300 млн. Судя по тому, что прежние обещания звучат снова и снова, в реальные дела за два года они так и не превратились.

Можно вспомнить пример Узбекистана. В ноябре 2019 года Masdar подписал соглашение с правительством страны о строительстве Навойской солнечной электростанции мощностью 100 МВт. В январе нынешнего года узбекскую станцию начали строить, а введут ее к сентябрю. Армянская - лишь на бумаге.

Поправку стоит сделать на то, что Саркисян в прошлом ученый-физик и даже преподавал в Кембридже. Вот и на президентском посту он всячески пытается создать себе имидж "продвинутого" президента.

Встречается с главами технологических гигантов типа Siemens и Apple.

С 2019 года под эгидой Саркисяна проводится Armenian Summit of Minds, посвященный развитию блокчейна и искусственного интеллекта. А в сентябре Саркисян собирается провести в Ереване фестиваль Starmus...посвященный освоению Марса. Высоко замахнулся!