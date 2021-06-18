https://news.day.az/politics/1353911.html В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.
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