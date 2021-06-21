https://news.day.az/politics/1354588.html Непредоставление Арменией карт минных полей обостряет ситуацию - МИД
Непредоставление Арменией карт минных полей обостряет ситуацию - МИД
Непредоставление Арменией карт минных полей обостряет ситуацию.
Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с вице-премьером - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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