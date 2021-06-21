Лавров о влиянии выборов в Армении на ситуацию вокруг Карабаха

Парламентские выборы в Армении только что состоялись, пока рано говорить о влиянии их результатов на обстановку в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

"Выборы только что состоялись. Пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, когда там будет правительство", - сказал он, отвечая на вопрос, как повлияют результаты выборов в Армении на стабильность ситуации в регионе.

"Мы, по крайней мере, исходим из того, что трехстороннее соглашение, прекратившее войну, равно как и второе трехстороннее соглашение, запустившее процесс согласования конкретных форм раскрытия всей экономической деятельности, снятия блокады, они работают и отвечают интересам всех вовлеченных сторон", - добавил министр.

Шмидт поддержала позицию Лаврова: "Выборы произошли только что. Мы ожидаем публикацию полного доклада наблюдателей, поэтому давайте дождемся, когда будет сформировано правительство, и тогда будем давать оценки".