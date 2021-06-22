Мы разрабатываем меры для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией

Совет Европы поддерживает усилия по поиску долгосрочных устойчивых решений по Карабаху.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По ее словам, Совет Европы может укрепить меры доверия.

"Сразу же после конфликта, как только это стало возможно, мы отправили группу высокого уровня в Баку и Ереван", - сказала она.

"Сейчас мы находимся на заключительном этапе разработки мер, которые будут охватывать неполитические вопросы, для укрепления доверия в постконфликтных районах между двумя странами", - добавила Бурич.