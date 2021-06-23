В Агдаме проходит заседание комиссии по оценке водных ресурсов

23 июня проходит заседание комиссии, созданной для оценки на местах ситуации с водными ресурсами в части Агдамского района, ранее освобожденной от оккупации, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председательствует на заседании вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

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