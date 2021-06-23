https://news.day.az/politics/1355240.html В Агдаме проходит заседание комиссии по оценке водных ресурсов - ФОТО
В Агдаме проходит заседание комиссии по оценке водных ресурсов - ФОТО
23 июня проходит заседание комиссии, созданной для оценки на местах ситуации с водными ресурсами в части Агдамского района, ранее освобожденной от оккупации, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председательствует на заседании вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре