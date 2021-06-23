https://news.day.az/politics/1355353.html Армяне заживо сожгли плененного со мной азербайджанца – бывший пленный
Армяне заживо сожгли плененного со мной азербайджанца – бывший пленный
Армяне облили бензином и заживо сожгли плененного со мной азербайджанца.
Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Яшар Абдулалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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