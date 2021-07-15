На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены останки еще 7 армянских военнослужащих

В ходе поисковых работ на освобожденных от оккупации азербайджанских землях обнаружены останки еще 7 армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, останки обнаружены на территории Ходжавендского района.

Отметим, что, согласно заявлению армянской стороны, на освобожденных от оккупации азербайджанских землях с момента прекращения военных действий в Карабахе были обнаружены и переданы Армении тела или останки 1611 армянских военнослужащих.