Вугар Халилов: Азербайджан предлагает миру сильный и открытый для сотрудничества регион

Информационный портал EastWestStream.com - достаточно эффективный ответ в эпоху гибридных войн.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе презентации платформы EastWestStream.com, совместного проекта АМИ Trend и ТАСС, сказал руководитель телеканала CBC Вугар Халилов.

По его словам, это событие можно охарактеризовать как сильный гибридный ход.

Представленная платформа - это еще один успех информационной стратегии, которая предусматривает все нюансы нарастающих изменений на Южном Кавказе.

Сегодня, как и прежде, главная функция журналистики - это проверка и беспристрастное изложение фактов.

44-дневная Отечественная война за освобождение Карабаха от оккупации и освещение этих событий показало как важно разоблачать ложь и доносить правду до аудитории.

"Вспоминается 19-20 января 1990 года, когда в Баку были введены советские танки, чтобы спасти разваливающийся советский режим. Азербайджан тогда находился в информационной блокаде. Эту блокаду смог разрушить общенациональный лидер Гейдар Алиев. 30 лет спустя в период Второй Карабахской войны весь мир почти каждый день слышал победный голос Главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева. Президентом Азербайджана было дано более 30 интервью мировым СМИ, каждое из которых являлось президентским мастер-классом", - добавил Вугар Халилов.

В заключение глава CBC добавил, что сегодня Азербайджан, сохраняя ценности мультикультурализма, предлагает миру сильный и открытый регион, открытый для сотрудничества.