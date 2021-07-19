Макрон ради роста электоральных симпатий в свой адрес будет всячески разыгрывать "армянскую" карту.

Об этом сказал Trend в понедельник российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов, передает Day.Az.

"Официальный Ереван, не без подачи со стороны Москвы и Парижа, все более громко и настойчиво требует реанимации "трупа" Минской группы ОБСЕ. Тем самым он стремится воспрепятствовать открытию Зангезурского транспортного коридора, а также легитимизировать хотя бы в форме дискурса присутствие неразоруженных остатков армии Армении на той территории Карабаха, которая временно находится под контролем российских миротворцев", - сказал политический аналитик.

По словам Кузнецова, рост коллективной армяно-французской активности был предполагаем так же уже очень давно.

"Весной следующего года во Франции должны состояться очередные президентские выборы, а Президента Макрона в последнее время преследуют постоянные внешнеполитические и внутриполитические неудачи. Рейтинг его поддержки находится на уровне около четверти голосов избирателей, что для реально многопартийной Франции вполне серьезно, но для гарантированной победы на выборах недостаточно. Армения для Макрона может стать ярким белым или золотым пятном успеха на общем сером или даже черном фоне политических неудач. Поэтому ради роста собственных электоральных симпатий он будет всячески разыгрывать "армянскую" карту к обоюдному удовольствию своему и Пашиняна", - отмечает он.

По словам Кузнецова, не надо думать, что в этом случае Франция в лице Макрона поддерживает Армению в лице Пашиняна; это Макрон, используя свой статус Президента Франции, поддерживает сам себя за счет Армении и Пашиняна в преддверии грядущих через чуть более полугода президентских выборов-перевыборов, поскольку полтора миллиона голосов французских армян и финансово-организационные ресурсы армянской диаспоры ему будут очень кстати.

"Вполне конкретно можно говорить о том, что Президент Макрон уже сейчас начал предвыборную агитацию в свою поддержку, а подчиненные ему французские дипломаты по мере своих сил, ума, способностей и связей всячески помогают ему в этом деле. Макрон во всех своих столкновениях с евразийским миром не раз терпел поражения. Ему ой как хочется быть политиком мирового уровня, хотя бы на словах. Поэтому я не уверен, что какие-то проармянские инициативы Макрона всяким здравомыслящим человеком будут считаться отнюдь не французскими, и даже не проармянскими, а исключительно макроновскими", - сказал политический аналитик.

Кузнецов отмечает, что Макрон понимает это, но он сейчас находится между молотом и наковальней необходимости повышения своего имиджа в глазах французов и риска быть в очередной раз публично опозоренным: "Поэтому я почти уверен в том, что он не станет совершать резких и ярких телодвижений в сторону Армении, чтобы не быть освистанным как бесталанный актер, а сделает несколько изысканных жестов в адрес Еревана, за которыми не будет ничего конкретного".

Если рассматривать резкий рост армяно-французской активности в контексте визита в Армению главы Европейского совета Шарля Мишеля и объявленного намерения выделить на поддержку официального Еревана по линии ЕС 2,6 миллиарда евро, то, по мнению Кузнецова, это выглядит каким-то гротескно-фантасмагоричным: "Во-первых, 2,6 миллиарда евро - это огромная сумма денег, равная десяти (!) годовым бюджетам Армении. Эта страна в ее сегодняшнем состоянии, говоря языком марксизма, не обладает достаточными производственными силами, чтобы направить эти огромные деньги в товарное производство с целью создания прибавочной стоимости для получения прибыли при последующей реализации товарного продукта на внешних рынках (в Европе и Америке армянские товары не нужны в принципе, в России и других странах СНГ избыток армянских товаров попросту не будет реализован). Я не исключаю такого варианта развития событий, при котором часть денег ЕС пойдет на создание "черной кассы" предвыборной кампании Эммануэля Макрона", - заключил Олег Кузнецов.