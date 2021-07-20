Азербайджан придерживается принципиальной позиции по открытию коммуникаций в регионе

На совместной пресс-конференции главы Евросовета Шарля Мишеля и Президента Азербайджана Ильхама Алиева было прояснено множество важных моментов. Глава нашего государства еще раз проинформировал мировое сообщество о реалиях Азербайджана и решительно заявил о справедливой позиции Азербайджанского государства. Тот факт, что Президент Ильхам Алиев отметил, что конфликт завершился и теперь пора перевернуть страницу, подумать о мире, еще раз доказывает, что Азербайджан всегда готов к миру.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов, передает Day.Az.

По его словам, заинтересованность Азербайджана в открытии всех коммуникаций в регионе, что отражено в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, является ярким тому доказательством.

"Это позитивно скажется на развитии региона в целом, от чего зависит спасение Армении. Потому что проводимая этой страной долгое время оккупационная политика привела к ее изоляции от проектов в регионе, и она стала региональным тупиком. Однако Армения по-прежнему не отказывается от агрессивной риторики, хотя у нее нет возможностей помешать этому процессу.

Единственный выход для Армении - отказаться от агрессивной позиции и подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Европейский союз должен использовать свои возможности и подтолкнуть, а, возможно, вынудить Армению начать мирные переговоры, чтобы эта страна не угрожала безопасности в регионе", - сказал Османов.

Депутат отметил, что Азербайджан расположен на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, и открытие Зангезурского коридора может сыграть особую роль в международных перевозках, а также оказать положительное влияние на укрепление мира и безопасности в регионе.

"Хотя открытие коридора выгодно и Армении, эта страна всячески пытается отсрочить начало реализации проекта. Но такие попытки обречены на провал и не дадут никаких результатов. Армения - это страна, которая почти 30 лет держала под оккупацией азербайджанские земли и за этот период совершила на них акты вандализма. Армения во время оккупации умышленно уничтожала азербайджанские леса, загрязняла озера и реки, вела незаконную экономическую деятельность на наших территориях, даже пыталась привлечь к этому зарубежные компании.

К сожалению, Армения не прекратила экологический террор против Азербайджана. Европейский союз, так же как и другие международные организации, должен оказать влияние на Армению по этим и другим вопросам, вынудить ее отказаться от агрессивной, террористической позиции, что угрожает не только Азербайджану, но и региону, и миру в целом. В любом случае Армения не должна забывать об ударе и силе "железного кулака" Азербайджана, которые она почувствовала на себе в ходе 44-дневной Отечественной войны", - сказал Османов.