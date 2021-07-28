Азербайджанская армия пресекает провокации ВС Армении в Кельбаджарском направлении

Азербайджанская Армия продолжает принимать ответные меры для предотвращения провокации, начатой вооруженными силами Армении в Кельбаджарском районе в ночь на 28 июля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. Отмечается, что наши подразделения предприняли необходимые шаги с целью нейтрализации огневых точек противника.

"В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении находится под контролем наших подразделений. Все провокации Армении для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджанской Республики будут решительно пресечены", - говорится в информации.