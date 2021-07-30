https://news.day.az/politics/1366085.html Посол Турции поблагодарил Азербайджан
Посол Турции поблагодарил Азербайджан
Посол Турции Джахит Багчы поблагодарил Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом посол Турции сообщил в Twitter.
"Мы благодарим все страны и организации, в том числе дружественный и братский Азербайджан, который поддержал нас в связи с пожарами, возникшими в наших южных провинциях", - отметил дипломат.
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