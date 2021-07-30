Посол Турции поблагодарил Азербайджан

Посол Турции Джахит Багчы поблагодарил Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом посол Турции сообщил в Twitter.

"Мы благодарим все страны и организации, в том числе дружественный и братский Азербайджан, который поддержал нас в связи с пожарами, возникшими в наших южных провинциях", - отметил дипломат.