Провокатор Цатурян жестко угрожает России сидя в Москве

"Армения должна отвергнуть сделку с дьяволом", - статья с таким провокационным заголовком выходит на сайте российского информационного агентства "Реалист". Возглавляет это агентство армянский дашнак Саркис Цатурян.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, тот самый Цатурян, который очень хорошо себе поживает в Москве, но при этом угрожает россиянам возмездием со стороны мирового армянского лобби. Более того, этот малообразованный, с плохим знанием русского языка агрессивный армянский националист продолжает получать трибуну на центральных телеканалах РФ, на ведущих российских политических ток-шоу. Здесь еще раз хотелось бы обратить внимание на тех кураторов медиаполя из высших инстанций, которые вероятно уже срослись с армянским лобби.

Провокационная деятельность Саркиса Цатуряна давно должна была привлечь внимание соответствующих структур, но этого не происходит. И возглавляемый им медиаресурс, находящийся в Москве, продолжает вредить национальным интересам РФ.

Цатуряновское агентство "Реалист", если внимательно изучить публикации этого ресурса, подпитывается западными кураторами, методично бъет по авторитету президента РФ Владимира Путина и целенаправленно осуществляет информационную работу в интересах другого государства - Армении. При этом Цатурян имеет наглость периодически выступать с явными угрозами в адрес России.

Например, комментируя поражение страны-агрессора Армении во второй Карабахской войне, он предостерегает: "Армяне преодолеют все внутренние и внешние предательства и обязательно придут за своим. Мы всегда приходим за своим".

Что касается предательства, то это вопрос к армянам, которые исторически всех предают, особенно тех, кто предоставляет им кров и защиту: турков, русских, азербайджанцев, грузин и тд. И еще интересно, что дашнак Цатурян называет "своим"? Карабах, Краснодар, Абхазию, Крым, Самцхе-Джавахети и тд? Все это земли других государств, на которые претендуют неадекватные армянские националисты, сами создавшие миф о "великой Армении" и в нее же маразматически поверившие. Они сами уже забыли, где реальность, а где вымысел.

Россия при мудром президенте Путине не поддержала армянскую агрессию в регионе, в отличие от России при Ельцине, который и Россию то пытался разваливать, как и Горбачев - СССР.

Сидящий и жирующий в Москве Цатурян нагло упрекает Россию и критикует МИД РФ: "А как же статус "Арцаха", за определение которого почему-то ныне ратуют только США и Франция? Ведь потом будете на каждом углу трубить о "прозападных" армянах. Может, пришло время задуматься? Вместо обсуждения реальной повестки, на Смоленской площади рассчитывают, что делимитация армяно-азербайджанской границы укрепит "мир и безопасность на Южном Кавказе"? Считаете себя справедливыми?".

И как вам такая наглая бравада от армянского дашнака из Москвы, требующего Россию "задуматься"!?

Мало того, что он пытается оправдать предательство Армении, так еще и стремится свалить вину на Россию! Упрекает Россию, которая подарила армянам единственную в их истории государственность, в неблагодарности и несправедливости. Да, если бы Россия была справедливой, то таким, как Цатурян, Симоньян, Габрелянов и прочим, не предоставила бы право управлять российскими медиаресурсами. В России, в Москве более чем достаточно умных, патриотичных профессионалов, которые сейчас вынуждены находиться под диктатом армянских руководителей. Вот это действительно вредоносно и несправедливо.

Сегодня цатуряны требуют от России признать "статус" вымышленного "арцаха" на территории Азербайджана, где проживают 25 тысяч армян, а завтра потребуют признать статус армян в Краснодаре, Абхазии и тд, а там армян уже значительно больше, чем остальных, в том числе коренных этносов.

Этот наглец распаляется все дальше в своем националистическом абсурде, бросая вызов российскому обществу: "Вы только себя считаете в праве критиковать других, а любую критику в свой адрес автоматически называете "русофобией". Так Вам комфортно и удобно. Но время в любом случае даст ответы на мои вопросы. Армяне преодолеют все внутренние и внешние предательства и обязательно придут за своим. Мы всегда приходим за своим". И нагло подписывается: Саркис Цатурян - главный редактор ИА Реалист. Напоминаем, это ИА "Реалист" находится в Москве и является одним из центров армянской шовинистической пропаганды, и работает при кураторстве западных спонсоров.

А "дьяволом" этот армянский провокатор Цатурян называет стратегических партнеров России, и требует, чтобы Россия упала в бездну, защищая интересы предавшего ее форпоста. Армения - форпост США и Франции, которые хотят рассорить Россию с Турцией, Азербайджаном, Грузией. Так что, "дьяволом", провоцирующим войну в нашем регионе, является как раз Армения, а такие, как Цатурян - его приспешники.

Может быть, пора положить конец деятельности этого издания и выслать его руководителя в Армению, а не создавать ему благоприятные возможности работать против России, сидя в Москве!