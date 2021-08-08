https://news.day.az/politics/1368341.html Азербайджан поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии – МИД
Азербайджан поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии – МИД
Азербайджан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
Отмечается, что Азербайджан и Грузия получают выгоду от стратегического партнерства, основанного на уважении фундаментальных принципов международного права и приверженности им.
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