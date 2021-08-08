Азербайджан поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии

Азербайджан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

Отмечается, что Азербайджан и Грузия получают выгоду от стратегического партнерства, основанного на уважении фундаментальных принципов международного права и приверженности им.