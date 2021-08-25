В Иране состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Кубок моря»

В иранском городе Энзели состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Кубок моря", проходящего в рамках "Армейских международных игр - 2021", сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие делегации стран-участниц, военные атташе, журналисты и другие гости.

Сначала на плац были вынесены флаги "Армейских международных игр" и конкурса "Кубок моря".

Высоко оценив значимость конкурса "Кубок моря", выступившие на церемонии рассказали о его роли в развитии сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Поприветствовав участников и гостей церемонии, заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Хамза Кавьяни подчеркнул, что конкурс "Кубок моря" организован в целях укрепления военного сотрудничества, дружеских отношений между военнослужащими, дальнейшего повышения профессионализма и пожелал успехов командам.

В конкурсе, который продлится до четвертого сентября, военные моряки будут состязаться в рамках этапов "Выполнение артиллерийских стрельб", "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка", а также "Морская подготовка".