Зачем русский Затулин унижается перед армянами?

Один из главных защитников армян, пьющий армянский коньяк ежедневно в огромных масштабах, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в очередной раз начал отрабатывать деньги армянского лобби в России.

Продажный Затулин хныча на камеру заявил, что Армения находится "в блокаде со стороны Турции и Азербайджана. При этом, конечно же, горе-депутат Госдумы не упомянул, что Армения находится в плачевном положении исключительно по собственной вине. Ведь на протяжении около тридцати лет Армения держала под оккупацией 20% международно признанных территорий Азербайджана, что и стало причиной того, что страна-оккупант оказалась вне всех крупных международных логистических проектов.

Далее Затулин делает странное высказывание, якобы "военная победа Азербайджана не способствовала установлению мира в регионе". Абсолютная ложь, поскольку в ходе переговорного процесса под эгидой Минской Группы ОБСЕ, активизации которой так жаждет любитель армян, не было достигнуто практически никакого результата. Затулин мечтал, чтобы статус-кво в Карабахе продолжался как можно дольше.

Но Азербайджан самостоятельно решил карабахский вопрос, положив конец исторической несправедливости. Опираясь на собственные силы наша страна сломала зубы армянскому сепаратизму, который дестабилизировал регион и мешал его развитию. Теперь наше государство активно реконструирует освобожденные от оккупации территории, демонстрируя в том числе и таким как Затулин, что в Карабах вернулись истинные хозяева, причем навсегда.

Понимая, что Армения потерпела сокрушительное поражение от Азербайджана, провокатор Затулин пытается перевернуть факты с ног на голову, говоря что Азербайджан одержал победу лишь благодаря помощи Турции. Неудивительно, что братские отношения Азербайджана и Турции серьезно беспокоют прихлебателя армянских денег. Но как бы ни хотелось Затулину оправдать капитуляцию Армении в ходе 44-дневной войны в Карабахе, ему это не удастся. Поскольку Турция, как и Пакистан, Израиль и другие дружественные страны помогали Азербайджану только на политико-дипломатическом уровне. Военная мощь Азербайджана была достаточна, чтобы достичь безоговорочной победы над противником. И армянские сепаратисты почувствовали эту мощь на своей шкуре.

Что касается турецких дронов "Байрактар", проданных нашей стране, на которые жалуется неуважаемый Затулин, то Азербайджан вправе самостоятельно решать у кого и в каком количестве закупать то или иное вооружение. В отличие от Армении, которая попрошайничает на оружие и зачастую даже не может оплатить взятые кредиты, покупательская способность Азербайджана всегда славилась своей надежностью. Поэтому в том, что армяне воевали ржавым оружием, виновата только и только сама Армения.

Возникает вопрос: зачем вроде бы русскому по национальности и гражданину России Затулину так унижаться за армян и выставлять себя на посмешище? Зачем ему придумывать инсинуации против Азербайджана? По какой причине такие как Затулин, Соловьев и др. поддерживают "армянский фашизм"? Неужели они так нуждаются в армянских подачках и так дешево продают свою совесть? Видимо Затулин руководствуется правилом "деньги не пахнут", абсолютно не думая о собственном имидже, который с каждым проармянским высказыванием падает ниже плинтуса.