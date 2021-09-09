Один азербайджанский штурмовик Су-25 уничтожил 58 армянских целей во время Карабахской войны

Журналисты ряда российских информационных изданий рассказывают своим читателям, что к проведению совместных азербайджано-турецких военных учений TurAz Şahini-2021 ("Сокол ТурАз-2021 - прим. ред.) были замечены самолеты ВВС Азербайджана с большим количеством отметок на фюзеляжах, говорящих о количестве уничтоженных целей, передает Day.Az со ссылкой на Военное Дело.

В частности, на одном из штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана журналисты насчитали 58 "звездочек", ввиду чего заявляют, что экипажу этого самолета во время вооруженного конфликта в Карабахе удалось за 44 дня конфликта поразить такое большое количество объектов и целей противника. Причем читателя рассказывается о том, что именно этот Су-25 принимал участие в атаках на позиции сил карабахских сепаратистов и Армении.

На другом самолете, также принимающем участие в военных маневрах TurAz Şahini-2021, обозреватели насчитали только 38 отметок, говорящих о том, что этот самолет меньше "отличился" во время вооруженного конфликта в Карабахе, так как азербайджанская армия не часто применяла боевую авиацию. Стараясь наносить удары по позициям противника с помощью беспилотных летательных аппаратов.