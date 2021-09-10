В азербайджанской армии организованы очередные курсы подготовки сверхсрочников - ВИДЕО
Помимо проходящих в воинских частях министерства обороны курсов подготовки офицеров и прапорщиков, в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии несколько раз в год организуются курсы для граждан, желающих пройти срочную действительную военную службу.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службе минобороны, участниками очередных курсов подготовки сверхсрочников, стартовавших девятого августа в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, стало множество граждан, желающих освоить военные специальности.
Профессиональный преподавательский и командный состав прививает курсантам необходимые военные знания и навыки.
Подавляющее большинство слушателей - участники Отечественной войны.
Отметим, что успешно окончившие курсы граждане, подписав трехлетний контракт, получат назначения на должности в соответствии со специальностью.
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