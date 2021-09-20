Тюркский мир стал фактором глобальной политики

Сегодня Совет сотрудничества тюркоязычных государств переживает, можно сказать, свой ренессанс, считает азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. Вступление в организацию два года назад Узбекистана, последние события в нашем регионе, безусловная победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открывают новые горизонты для сотрудничества.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Прежде всего, речь идет о политическом диалоге. Тюркский совет, сотрудничество тюркских стран на сегодня приобретает масштабы фактора глобальной политики, оставаясь, безусловно, важным фактором политики региональной. И, конечно, ставится задача по расширению горизонтов сотрудничества и укреплению диалога по всем направлениям - политического диалога, гуманитарного, экономического.

Восстановление Азербайджаном контроля над своими исконными землями позволяет говорить о реализации проектов по экономическому восстановлению нашего Карабахского региона, по формированию новых логистических маршрутов, выгодных не только для государств нашего региона, но и для стран Центральной Азии, тюркского мира в целом. Эти проекты служат объединяющим началом для этих государств. Формируется транспортно-логистическая цепочка, которая стимулирует развитие товарооборота, торгово-экономических отношений, открывает пути для реализации инвестиционных проектов, позволяет сегодня строить планы по укреплению политического диалога в регионе.

Объективно для тюркских стран сегодня существуют новые вызовы, которые исходят из того, что ситуация в близлежащих регионах достаточно турбулентная, критическая, если говорить об Афганистане. Но прочная система безопасности тюркских государств, наличие такой важной политической платформы, как ССТГ, позволяет нивелировать эти риски и снижать их до минимума.

Мы совместными усилиями реагируем на эти вызовы.

Что касается ситуации в Афганистане, она, к сожалению, продолжает развиваться по драматическому сценарию. Тут нужно отметить, что тюркские государства имеют большой авторитет в регионе и возможности способствовать нормализации. Прекрасный диалог сложился между отдельными государствами тюркского мира с такими крупными внерегиональными игроками, как Пакистан. Этот диалог позволяет в значительной степени снижать риски, действовать сообща, строить многоканальную дипломатию, которая позволяла бы максимально учесть интересы этих государств.

Тюркский совет не замыкается на своих границах и активно взаимодействует с другими регионами. География достаточно широкая - речь тут идет не только о Центральной Азии, но и о Европе, странах Европейского союза, Центральной Европы, с которыми у нас есть совместные проекты и планы.

Со своей стороны европейские страны демонстрируют интерес к экономическому сотрудничеству с государствами тюркского мира. Развивается инновационное сотрудничество, транспортно-логистические коридоры, открываются двери для тюркских стран в Европу, укрепляются позиции Тюркского совета, эта структура превращается в важный мост между Востоком и Западом.

В основе экономического взаимодействия в рамках Тюркского совета лежат проекты крупных транспортных коридоров, планы по реализации инвестиционного сотрудничества, созданию общей инвестиционной платформы. Президент Ильхам Алиев неоднократно высказывался в пользу создания фонда развития тюркских государств. Эта идея получила поддержку. К проектам, осуществляемым Азербайджаном в своем регионе, приковано всеобщее внимание - и государств тюркского мира, и внерегиональных игроков.

Активно совершенствуются формы и методы взаимодействия между тюркскими странами. В частности инициируются новые проекты в таких сферах, как ИКТ, туризм, агропромышленная отрасль. Эти сферы находятся в центре взаимодействия тюркоязычных стран. Думаю, в ближайшие годы динамика экономического взаимодействия будет способствовать созданию новых и совершенствования существующих институциональных механизмов развития сотрудничества. Недавно состоялся бизнес-форум с участием компаний тюркских государств. Эта практика получила одобрение и будет набирать обороты, активизировать сотрудничество в сфере как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Будут шириться контакты между представителями различных групп бизнеса.

В целом, конечно, перспективы экономического сотрудничества на пространстве ТС очень хорошие. Эта форма взаимодействия дополнялась множеством реальных проектов. Сегодня эти проекты находятся в центре внимания глав государств. И я думаю, что в ближайшие годы речь будет идти об увеличении товарооборота. Структура товарооборота будет совершенствоваться, и это будет способствовать развитию всех стран региона.

Лейла Таривердиева