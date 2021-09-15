Сагиба Гафарова на встрече с делегацией Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества

15-го сентября председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с прибывшей в нашу страну делегацией Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, приветствовавшая гостей Сагиба Гафарова сказала, что встреча с ними совпала с весьма знаменательным для Азербайджана днём: 103 лет назад, 15-го сентября, город Баку был освобождён от большевистско-дашнакских формирований.

Наши страны неизменно являются опорой друг для друга, и их отношения сегодня находятся на высочайшем уровне, по словам председателя азербайджанского парламента.

Сагиба Гафарова коснулась трёхсторонней встречи делегаций парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в Милли Меджлисе 27-го июля этого года, сказав, что подписанная по итогам этой встречи Бакинская декларация внесёт свой вклад в укрепление стратегических отношений между нашими странами.

Г-жа Спикер также информировала членов делегации о 44-дневной Отечественной войне. Продлившиеся почти тридцать лет переговоры о решении уже ставшего историей конфликта ни к чему не привели из-за неконструктивной позиции Армении. Совершая разные провокации, Армения мешала процессу переговоров и старалась удержать наши земли под оккупацией. Однако в прошлом году наша страна положила конец тридцатилетней оккупации и восстановила свою территориальную целостность под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Тем самым, Азербайджан также самостоятельно претворил в жизнь долгие годы остававшиеся на бумаге четыре резолюции Совета безопасности ООН. Сейчас же создан почин для возвращения домой вынужденных переселенцев, изгнанных из родных мест в результате оккупации. К сожалению, Армения не прекращает свою провокационную деятельность и создаёт препятствия на пути к восстановлению мира, к созиданию и обустройству.

Сагиба Гафарова заметила, что гости в рамках текущего визита посетят наши города и районы, освобождённые от оккупации. Г-жа Гафарова подчеркнула, что у гостей будет возможность своими глазами увидеть зверства, которые там творила Армения, за тридцать лет оккупации люто разрушившаяся наши города и сёла, и принадлежащие нашему народу памятники истории и культуры, а также мечети. В истинном смысле слова, эти территории напоминают Хиросиму.

В освобождённых от интервентов районах сейчас идут восстановительные и перестроечные работы, добавила председатель Милли Меджлиса.

Президент Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества и Генеральный омбудсмен Турецкой Республики Шереф Малкоч выразил Председателю Сагибе Гафаровой признательность за проявленное гостеприимство и подчеркнул динамичное развитие отношений между нашими странами. Вспомнив о своём визите в Азербайджан во время 44-дневной Отечественной войны, г-н Малкоч припомнил, что они тогда ознакомились с ситуацией в Гяндже, Агдаме, Мингечевире и Тертере, посетили могилы погибших во взрывах запущенных из Армении ракет азербайджанских братьев и встретились с их близкими. Он также сообщил, что подготовленный им в ту пору доклад был представлен как соответствующим инстанциям Турции и Азербайджана, так и ООН и международным организациям, занимающимся правами человека. Что до нынешнего же визита, то его программа включает поездки в Агдам, Тертер и Шушу, а также окружающие районы. Делегация на месте ознакомятся с фактическими свидетельствами разрушения и уничтожения Арменией памятников истории и культуры азербайджанского народа. Отказ Армении раскрыть карты минных полей является грубым нарушением международного права, в связи с чем для представления в ООН и международные организации по правам человека будет подготовлен особый доклад, по словам г-на Малкоча.

Участвовавший во встрече советник Омбудсмена Исламской Республики Пакистан Мухаммед Джавид Гани указал на высокий уровень взаимоотношений и наших двух стран, сказав также, что Пакистан всегда рядом с Азербайджаном и придаёт большое значение углублению двустороннего сотрудничества.

Во встрече также принимали участие Уполномоченная (Омбудсмен) по правам человека Сабина Алиева, Омбудсмен Турецкой Республики Джелиле Озлем Тунчак, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы и другие официальные лица.