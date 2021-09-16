https://news.day.az/politics/1380829.html На заседании Координационного штаба обсужден ряд важных вопросов - ФОТО
На заседании Координационного штаба обсужден ряд важных вопросов - ФОТО
Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания под председательством руководителя штаба и главы Администрации Президента Самира Нуриева проанализирована последняя ситуация по выполнению поручений Президента Азербайджана, обсуждены краткосрочные и долгосрочные цели и вопросы межведомственной координации по их выполнению.
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