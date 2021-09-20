Армен Саркисян признал триумф Президента Ильхама Алиева

В то время когда военно-политическое руководство Армении занималось воровством, а солдаты страны-оккупанта морально разлагались на оккупированных азербайджанских территориях, Президент Ильхам Алиев строил кирпичик за кирпичиком армию, которая теперь заслуженно носит звание "победоносная армия".

В начале 1990-х после обретения независимости в результате распада СССР внутриполитическая ситуация в Азербайджане была, мягко говоря, нестабильной. Вместо того, чтобы исходить из национальных интересов страны, находившиеся тогда у власти руководители тратили драгоценнейшее время на сохранение своей власти. Несмотря на то, что в это время армянские сепаратисты уже в открытую готовили планы по отделению Карабаха, тогдашнее правительство Азербайджана не сделало абсолютно ничего для обеспечения территориальной целостности, безопасности и суверенитета молодого государства.

Воспользовавшись неустойчивой ситуацией в мире и регионе, Армения начала претворять в жизнь план так называемого "миацума". После провозглашения марионеточной "нкр" армяне начали Первую Карабахскую войну, обернувшуюся для азербайджанцев большой национальной трагедией. По итогам войны ВС Армении с помощью наемных сил и всякого рода международных террористов оккупировали Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В результате армянской оккупации миллион граждан Азербайджана стали беженцами и вынужденными переселенцами. Кровопролитная война нанесла тяжелый удар по экономике страны. И только Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас страну, оказавшуюся на краю пропасти из-за некомпетентности бывших руководителей.

Опьяненные "успехом" армянские оккупанты на протяжении тридцати лет с рьяным усилием разграбливали имущество азербайджанцев на захваченных территориях. Армянская армия почивала на лаврах, считая что Азербайджан не отважится на возврат своих земель. Военное руководство Армении регулярно оказывалось в центре внимания коррупционных скандалов, в генштабе страны процветало воровство и отмывание денег, а дедовщина и насилие со стороны офицеров над солдатами стало обыденностью.

В свою очередь, Азербайджан пошел по совершенно другому пути. Начиная с 2003 года Президент Ильхам Алиев значительно нарастил экономический и военный потенциал Азербайджана. Экономика страны и промышленное производство выросли в несколько раз, появилось около миллиона новых рабочих мест, уровень бедности снизился до 5%. По состоянию на 1 января 2021 года международные резервы страны, с учетом активов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, составляли около $50 млрд и превышали 100% ВВП.

Что касается военной составляющей, то сегодня азербайджанская армия входит в число боеспособнейших армий и занимает первое место по уровню мощи на Южном Кавказе, кратно опережая по этим показателям Армению. Нынешнее состояние нашей армии позволяет с уверенностью говорить о том, что военнослужащие готовы выполнить любую задачу. Выверенная политика Президента Ильхама Алиева привела к тому, что на вооружении азербайджанской армии стоит такая современная техника, какой и в помине нет у наших противников.

Закономерным итогом стал триумф ВС Азербайджана под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, На протяжении 44 дней боевых действий наша армия ни разу не отступила назад, продвигалась только вперед, перемалывая на своем пути ряды оккупационных войск. Осознавая неминуемый разгром руководство страны-агрессора было вынуждено подписать акт о капитуляции, означающий документальное подтверждение Победы Азербайджана.

Военное поражение для агрессора стало настолько болезненным, что в Армении до сих пор не могут оправиться от шока. В очередной раз о своем разгроме решил обмолвиться президент Армении Армен Саркисян. Выступая на "Саммите умов" (Summit of Minds) во французском городе Шамони, он был вынужден признать превосходство азербайджанской армии.

"... Это была совсем другая война. У Азербайджана были газопроводы и нефтепроводы, они сделали огромные инвестиции в военной сфере. Армяне сражались против гораздо более передовых технологий, военной техники... Это была новая ситуация, когда сопредседатели ничего не могли сделать. Эта война продемонстрировала меняющийся мир. Это реальность изменившегося региона и геополитики", - заявил президент Армении.

В Армении до сих пор ошарашены блестящим военно-политическим триумфом Президента Ильхама Алиева. Тотальное превосходство ВС Азербайджана привело к десяткам тысяч дезертиров в стане противника. Вторая Карабахская война обернулась катастрофой для Армении. Только лидер, обладающий авторитетом мирового масштаба, добившись понимания международного сообщества, мог восстановить историческую справедливость и продемонстрировать мощь своей страны и на политической арене, и на поле боя. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года осуществилась давняя мечта азербайджанского народа - Карабах вернулся домой, причем раз и навсегда. В регионе возникла новая реальность, автором которой является Президент Ильхам Алиев.

Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az