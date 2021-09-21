В Милли Меджлисе обсуждены приоритеты послевоенного сотрудничества между исполнительной и законодательной властями

В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана проведена видеоконференция на тему "Первая годовщина Отечественной войны: приоритеты сотрудничества между исполнительной и законодательной властями в послевоенный период". Конференция прошла с участием председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, заведующего отделом по связям с партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалята Велиева, руководства Милли Меджлиса, председателей и заместителей председателей комитетов и комиссий, а также сотрудников Администрации Президента и Аппарата Милли Меджлиса.

Об этом Day.Az сообщили в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Открывая мероприятие, в своём вступительном слове председатель парламента Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что проведение подобных конференций стало хорошей традицией в деятельности Милли Меджлиса шестого созыва, а тема сегодняшней конференции является достаточно актуальной. Сахиба Гафарова упомянула наступление на днях первой годовщины Отечественной войны - самой славной страницы в многовековой истории Азербайджана, и сказала, что пройдут годы, но азербайджанский народ ни за что не забудет эти исторические дни, а всегда будет с большой гордостью вспоминать о них. Далее было сказано, что начавшаяся 27-го сентября прошлого года Отечественная война завершилась исторической победой Азербайджана, и что подписанное 10-го ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении трёхстороннее заявление положило конец конфликту. Тот же самый документ одновременно является актом капитуляции Армении. Азербайджан освободил свои земли от оккупации, тем самым восстановив как историческую справедливость, так и собственную территориальную целостность, по словам Гафаровой. Эта славная Победа положила зачин новому этапу в истории азербайджанской государственности и стала началом новой эпохи, по словам председателя парламента. Продолжая, она подчеркнула, что, как отмечал Президент Ильхам Алиев, эпоха эта - эпоха развития, безопасности и прогресса. Стоящие перед Азербайджаном на этом этапе задачи и поставленные цели были с предельной ясностью изложены на совещании, проведённом под председательством Президента Ильхама Алиева 6-го января текущего года и посвящённого итогам года прошедшего. Как отметила спикер Сахиба Гафарова, эти стратегические цели, в первую очередь, связаны с обеспечением устойчивого мира и безопасности в регионе, выполнением крупномасштабных восстановительных и созидательных работ на исторически наших, освобождённых от оккупации, землях и их возрождении, и возвращении беженцев и вынужденных переселенцев в их родные края. Поездки Президента Ильхама Алиева в город Шуша и другие избавленные от оккупации города и районы страны, его участие в крайне важных мероприятиях, а также церемонии открытия и закладки фундамента вновь демонстрируют всем силу и могущество азербайджанского государства. Эти мероприятия несут большую символическую нагрузку; одновременно, зачинаемые и реализуемые проекты способствуют, и будут способствовать развитию национальной экономики.

Армения разграбила и разрушила все наши города и районы, здания, памятники истории и мечети, которые она в течение тридцати лет удерживала в оккупации, заметила Сахиба Гафарова. Один из наших существеннейших приоритетов на данный момент - сполна донести до международной общественности сведения о сотворённых Арменией зверствах и её прочих провокациях, по словам председателя Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова, коснувшись актуальности темы, которая будет обсуждаться в ходе видеоконференции, сообщила о ряде фундаментальных шагов, сделанных в данной области с начала деятельности Милли Меджлиса шестого созыва. В послевоенное же время с успехом продолжается означенное сотрудничество. По словам Гафаровой, эффективное сотрудничество разных ветвей власти обеспечивает успешное претворение в жизнь стратегической линии развития нашей страны.

Спикер также высказалась о таких приоритетах, как выстраивание депутатами Милли Меджлиса своей работы на надлежащей основе, реакция государственных структур на обращения избирателей, необходимые действия для решения поднимаемых ими вопросов и поддержка государственной политики, основанной на внимании и заботе о семьях шехидов, ветеранах войны и наших героических сынов, потерявших своё здоровье на полях сражений. Коснулась она и таких насущных предметов, как общественные слушания, проведённые в Милли Меджлисе по его же инициативе с участием руководителей соответствующих министерств и государственных комитетов для обсуждения ряда волнующих общество тем, вклад в укрепление атмосферы диалога в новой политической конфигурации и усиление сотрудничества между субъектами политической системы, более эффективная деятельность парламента и лучшая защита национальных интересов и приоритетов Азербайджана.

Выступавший следом руководитель отдела Администрации Президента Адалят Велиев сказал, что возглавляемые победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым государство-победитель и народ-победитель положили начало совершенно новой по своей сути эре в истории азербайджанской государственности. Созидательные работы, идущие сейчас в освобождённых от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре и ускоренное восстановление наших городов и сёл, которые вандалы сравняли с землёй, не только с каждым днем приближает заветный миг возвращения на наши исконные земли, но и демонстрирует всему миру мощь Азербайджана, твёрдую волю главы нашего государства, его выдающиеся административные способности и решимость строить и созидать. Велиев подчеркнул, что, наряду с начинаниями различных государственных органов и структур, существенную опору текущей деятельности создают и широкомасштабные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Как отметил Велиев, главнейшие задачи сейчас заключаются в закреплении нашей исторической Победы, непрерывной заботе о семьях шехидов и участниках войны и возрождении вырванных из-под вражеской пяты территорий страны. Столь же важно и необходимо прилагать целенаправленные усилия на международном уровне в связи с нашим правым делом, дабы не позволить поверженным армянским агрессорам вновь поднять голову, и для того, чтобы привлечь виновных к ответственности. Это - самая главная задача, стоящая перед азербайджанским обществом в целом.

Адалят Велиев коснулся в своём выступлении реализуемых Президентом Ильхамом Алиевым системных и многогранных административно-политических реформ, сказав, что в стране ведётся диалог между властью и оппозицией, создана новая политическая конфигурация и заново организована работа с политическими партиями. По поручению главы государства было проведено множество встреч с руководителями всех существующих в стране политических партий - вне зависимости от числа членов этих партий, величины их территориального охвата, политического веса и любых иных показателей. Итоги каждой встречи подробно изучаются и анализируются, а затем предпринимаются шаги согласно сделанным на этих встречах предложениям.

Наряду с отдельными встречами организовываются и посвящённые различным темам многосторонние собрания с привлечением абсолютного большинства политических партий. Последняя из таких встреч прошла 9-го сентября с участием 45 политических партий. Выступавшие на той встрече отметили важность новой политической конфигурации, созданной главой государства для поддержания прочной стабильности и во имя развития государства. Они также подчёркивали, что одержанная под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Победа занимает в истории Азербайджана своё особое место как её самое знаменательное событие. Участники той же встречи высоко оценили поездки главы государства на освобождённые от оккупации территории, стремительно ведущиеся в тех городах и сёлах восстановительные и созидательные работы, прокладку дорог, постройку электростанций и аэропортов, а также проведение таких культурных мероприятий, как фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни Поэзии Вагифа, по словам Велиева.

Политические партии одобряют и поддерживают предпринятые внешнеполитические шаги, подписание Шушинской декларации и позицию Президента Азербайджанской Республики по Западному Зангезуру, добавил Велиев.

Говоря далее о характерных чертах следующего этапа отвечающих требованиям времени реформ и концепции развития руководителя нашего государства, Адалят Велиев сказал, что в адекватно представляющем разные политические силы Милли Меджлисе шестого созыва сформирована новая демократическая среда и что представители оппозиции занимают руководящие должности в парламенте. Необходимые шаги, предпринятые, дабы построить деятельность Милли Меджлиса на высоком уровне согласно внутренней и внешней политике и рекомендациям главы государства, а также большая активность депутатов привели к повышению удовлетворённости граждан, по словам Велиева.

В своём выступлении Адалят Велиев также коснулся перспектив дальнейшего усовершенствования сотрудничества между исполнительной властью и властью законодательной. Он довёл до сведения слушателей вопросы по конкретным направлениям, которым необходимо уделить особое внимание. Велиев также озвучил ряд предложений по дальнейшему повышению уровня организации работы.

Затем начались обсуждения.

Своими мыслями и предложениями по существу рассматриваемого вопроса поделились заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса и председатель Партии Великого Устройства Фазиль Мустафа, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии и председатель Партии Демократических Реформ Азербайджана Асим Моллазаде, председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов и заместитель председателя Дисциплинарной комиссии и председатель Партии "Ана Ветен" Фазаил Агамалы. Среди выступивших были также заместитель председателя Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сахиб Алиев, заместитель председателя Комитета по правам человека и председатель Партии "Вахдат" Тагир Керимли, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Жаля Алиева и заместитель председателя Комитета здравоохранения Рашад Махмудов. Кроме того, свои мнения и предложения озвучили заместитель председателя Комитета по науке и образованию Муса Гасымлы, заместитель председателя Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Мамедов, заместитель председателя Комитета труда и социальной политики Малахат Ибрагимгызы, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, заместитель председателя Комитета по делам молодёжи и спорту Шахин Исмайлов, заместитель председателя Комитета по правовой политике и государственному строительству и председатель Партии Народного Фронта Единого Азербайджана Гудрат Гасангулиев и первый заместитель председателя Милли Меджлиса и председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Говорившие анализировали черты, присущие новому этапу в развитии нашей государственности, начатого одержанной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Победой и проводимыми последние годы политическими, правовыми и институциональными реформами. Была высказана мысль о важности того, что новая политическая конфигурация в стране обеспечивает непрерывную стабильность и устойчивое развитие. Кроме того, выступавшие коснулись участия Милли Меджлиса в соответствующих процессах и вклада, который парламент может в них внести. Также комментировались перспективы организации ещё более тесного сотрудничества между парламентом и исполнительной властью.