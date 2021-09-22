Во Франции не утихает скандал, связанный с разрывом многомиллиардного контракта на продажу французских подводных лодок Австралии. Французская пресса сообщает о новых деталях, которые напоминают шпионский сериал и ни в чем не уступают сценариям фильмов о супер-шпионе Джеймс Бонде.

Как сообщает французская Фигаро, "заговор против Франции" развивался в три этапа. На первом этапе - в марте 2020 года - премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обдумывает, на фоне растущего военного и экономического давления со стороны Китая, возможность приобрести атомные подлодки вместо французских дизельных и делится данной идеей со своим ближним кругом - министром обороны, начальниками генштаба армии и генштаба ВМФ страны. На данной стадии США находятся вне игры, никакой утечки информации.

Второй этап - по инициативе премьера Моррисона к игре подключается премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В марте 2021 года адмирал Майкл Нунан, начальник Генштаба ВМФ Австралии встречается со своими британскими коллегами и зондирует возможность британского посредничества на предмет приобретения американских атомных подлодок, которые считаются более быстрыми и выносливыми по сравнению с французскими подлодками типа Барракуда. И вновь к операции, как отмечает лондонская Таймз, привлечен лишь очень узкий круг лиц - премьер-министр, министры обороны и иностранных дел, глава разведка и военные. Премьер Б. Джонсон лично вовлечен в данный проект, его интерес понятен - Англии нужен серьезный внешнеполитический успех на фоне Брексита и фиаско в Афганистане, который сильно ударил по его репутации. И на данной стадии США пока ни о чем не проинформированы.

И наконец третья финальная стадия - саммит G7 в Англии, Корнуолл, в июне 2021 года. Здесь разыгрывается настоящий спектакль. Пока мировые лидеры мило улыбаются и жмут руки президенту Франции, обсуждают с ним актуальные проблемы мировой политики и экономики, президент США и премьер-министры Великобритании и Австралии обсуждают возможность производства и продажи атомных подлодок Канберре. С этого момента и до 15 сентября - даты, когда было обнародовано решение о разрыве контракта между Парижем и Канберрой и заключении нового, американо-австралийского, не было никакой утечки информации. 18 месяцев полной маскировки и дезинформации, и все это на фоне того, что продолжалась реализация контракта с французами. Более того, как отмечает газета Фигаро, в конце июня этого года госсекретарь США Энтони Блинкен заверил президента Франции в том, что контракт на поставку французских субмарин Австралии рассматривается Вашингтоном как важнейший элемент вовлеченности Парижа в обеспечении безопасности в тихоокеанском регионе.

Последние акты данной операции вызвали взрыв недовольства во Франции. "Удар в спину", "предательство века", "эти действия вызвали глубокий кризис отношений", "серьезный подрыв доверия", "двуличность", "грубость и непредсказуемость партнеров", "пятое колесо в телеге и постоянный оппортунист" (в адрес Лондона), "нас водили за нос полтора года" - это лишь некоторые из используемых официальными лицами Франции эпитетов и оценок в адрес США, Австралии и Великобритании.

Какие выводы можно сделать из этой истории? Прежде всего, речь идет о громком и глубоком провале французской дипломатии и разведки, под "носом" у которой англо-саксонские союзники Парижа в течение 18 месяцев разыгрывали свою "субмаринную" операцию. Как язвительно отметил авторитетный во Франции журналист Рено Жирар в своей колонке в Фигаро, "вместо того, чтобы предаваться гневу, Франция должна перестроить свою службу разведки с тем, чтобы она могла заниматься разведкой". Всем стало очевидным, подчеркнул глава французских республиканцев в Европарламенте, вице-президент группы ЕНП (Европейская народная партия) Арно Данжан, что существует огромное несоответствие между заявленными тихоокеанскими амбициями Парижа и его реальными возможностями играть в этом регионе важную роль.

У нас также вызывает удивление гнев официального Парижа. Разве действия англо-саксонской тройки чем-то отличаются от действий самой Франции, например, во время армяно-азербайджанского конфликта? Разве внезапно отмененный визит президента Макрона в Баку в октябре 2018 года и его же необоснованное заявление в самом начале второй карабахской войны о якобы присутствии джихадистов в зоне конфликта не было "ударом в спину"? А анти-азербайджанские резолюции обеих палат парламента страны-сопредседателя не являются ли "предательством"? Не водили ли нас за нос французские сопредседатели тридцать лет переговорного процесса? А постоянные анти-азербайджанские заявления и действия депутатов, сенаторов и мэров городов Франции, словно соревнующихся между собой перед армянской общиной в том, кто сильнее заденет Азербайджан - не способствовали ли они "глубокому кризису в отношениях" между Баку и Парижем?

Работа над этой статьей была почти завершена, но вчера появилось видеообращение официального представителя правительства Франции Габриэля Атталя с поздравлениями по случаю 30-летия независимости Армении, которое органично вписывается в субмаринную тему. "Франция всегда будет рядом с Арменией и армянами, - заявил молодой макронист. - Мы убедились в этом, когда президент Республики стал одним из первых западных глав государств, осудивших иностранные вторжения в Карабах. Мы увидели и тогда, когда Эммануэль Макрон четко и ясно осудил вмешательство Турции в это дело (44 дневную войну - прим. авт.) и отправку джихадистов".

Не задумываются ли руководители Франции о том, что подобные некорректные и недружественные заявления официального спикера правительства страны-сопредседателя, президент которой призывает к миру в регионе и укреплению доверия, могут еще больше "подорвать доверие" к Франции?

Видимо, не задумываются. Или же считают, что доверие подорвано настолько, что его уже не восстановить.