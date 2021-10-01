Ситуация на дороге Горус-Гафан - признак новой геополитической реальности

Как известно, на приходящемся на международно признанную территорию Азербайджана участке дороги Горус-Гафан с сентября установлены полицейский и таможенный посты и ведется досмотр проезжающих отсюда грузов.

21-километровый участок дороги Горус-Гафан еще в советские времена был проложен по территории Азербайджана, так как этого требовал сложный рельеф местности. Если в тот период это не имело никакого значения, то после 1991 года советские административные границы превратились в государственные, и завиток трассы вблизи села Эйвазлы Губадлинского района оказался в пределах международно признанных азербайджанских границ. В годы оккупации на такие "мелочи" никто внимания не обращал, но 44-дневная война положила конец оккупации, и армяне, а также иностранцы, пользующиеся трассой, оказались в пикантной ситуации, когда 21 километр им приходится ехать по территории Азербайджана.

Азербайджанская сторона не собиралась чинить препятствия движению транспорта на своем участке. И не чинила бы, если бы добрая воля Баку не была расценена армянами и их подельниками как сигнал к произволу и безнаказанности. Армени же продолжает кричать о каких-то нарушениях и неправомочности действий Азербайджана. Омбудсмен Армении выступил в связи с этим с идеей создания зоны безопасности вдоль границы. Это предложение, кстати, вошло в доклад "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном", одобренный на днях в ПАСЕ. По мнению армянской стороны, "размещенные после войны на межобщинных дорогах и по соседству с селами Республики Армения вооруженные силы Азербайджана, также их флаги и указатели лишены каких-либо правовых оснований, их нужно убрать".

Никакой незаконной составляющей, никакого противоречия с международным правом в действиях Азербайджана на дороге Горус-Гафан нет. Это территория Азербайджанской Республики, считает азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

Причину, отметил он в беседе с Day.Az, надо искать в политической плоскости, в тех договоренностях, которые были между Арменией и Азербайджаном. Азербайджанская сторона об этих договоренностях не говорит, армянская же на официальном уровне подтверждает, что имели место дополнительные договоренности относительно территорий Губадлинского и Зангиланского районов, освобожденных в результате войны.

Хочу отметить очень важный элемент, на котором стоит заострить внимание. В течение семи месяцев никаких проблем на этой дороге не возникало. Ею свободно пользовалась и армянская сторона, и иранские грузоперевозчики. Наш участок дороги был свободен для движения после перехода к азербайджанской стороне. Но мы должны понимать, что это часть большого процесса разблокировки, который тормозится с армянской стороны. Азербайджан, как уже было не раз, проявил гуманизм. Мы в процессе разблокировки фактически сделали этот шаг первыми, потому что после войны у нас оказалась часть дороги, связывающей, скажем так, Армению с Арменией, по которой мы предоставили соседям возможность свободного проезда. Это был гуманный шаг, знак доброй воли с нашей стороны, своеобразный аванс для будущей нормализации.

Армянская сторона этого не оценила. Своим поведением в последние несколько месяцев после завершения политического кризиса и выборов она еще раз доказала, что хорошего не понимает. Поэтому, думаю, введенные азербайджанской стороной правила использования дороги Герус-Гафан полностью законны. Гуманизм с нашими соседями не проходит. Этот вопрос будет оформлен в общих договоренностях по большой разблокировке.

Что может сделать в данном случае Армения? Ничего. Ничего не может тут поделать даже Россия. Теперь у нас есть рычаг давления. Это тоже очередной признак новой геополитической реальности, о которой говорил Президент Азербайджана. У нас есть новые рычаги давления, и Азербайджан ими пользуется, что можно расценить только положительно.

Если говорить об альтернативе для Армении, то хотелось бы обратить внимание на такой факт. За время, прошедшее после войны, Азербайджан проделал на освобожденных территориях огромную работу. Например, практически завершена фантастическая Дорога Победы из Физули в Шушу. Армения же за год не сделала ни одного шага в направлении оформления альтернативной дороги. В обоих случаях мы имеем дело со сложным горным рельефом и так далее. На этом примере мы видим, какими ресурсами обладают и на что способны Армения и Азербайджан.

Что касается российской стороны, то я бы не сказал, что она бездействует, в том числе на уровне пограничников. Просто стратегические интересы ее сосредоточены на территории размещения миротворцев. Кроме того, судя по логике событий, Россия заинтересована в делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией без увязки с мирным договором и взаимным признанием территориальной целостности. Эксцессы на границы как раз подталкивают упирающуюся армянскую сторону к демаркации. То есть в происходящем на границе российская сторона в определенной степени заинтересована.

Если смотреть на вопрос шире, то станет ясно, что проблема, возникшая на дороге Герус-Гафан, по большому счету является проблемой, вызванной ситуацией в зоне ответственности российских миротворцев. Это следствие тех проблем, которые имеют место на Лачинской дороге. На мой взгляд, это отдельный вопрос, обсуждающийся на уровне Азербайджана и России. Не Армении. Не стоит забывать и о трехстороннем заявлении, по которому Азербайджан обязуется обеспечивать безопасность проезда людей. Грузов и автомобилей по Лачинской дороге. Но обеспечение безопасности не исключает надзора. То есть контакты должны быть. Поэтому, думаю, азербайджанская сторона будет настаивать на надзоре за ситуацией. Уже имеются десятки фактов невыполнения ноябрьских договоренностей - в Карабах продолжают ввозиться подразделения ВС Армении, продолжает осуществляться незаконная экономическая деятельность. Это, повторю, пункт азербайджано-российской повестки. И, насколько можно судить по скудным официальным данным, обсуждения эти идут.

Лейла Таривердиева