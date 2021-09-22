Заявления Ирана о дружбе и солидарности с Азербайджаном должны подтверждаться на деле

Месяц назад мы уже говорили о фактах грубого нарушения вроде бы дружественным Азербайджану Ираном государственных границ нашей страны с целью поддержки остатков сепаратистского режима, окопавшегося после войны на временно контролируемых российскими миротворцами территориях. Азербайджанской стороне стало известно, что в течение августа по подконтрольным миротворцам территориям курсировали десятки иранских фур, въезжавших в Карабах по Лачинской дороге.

Азербайджан тогда выразил свой протест и призвал соседей к порядку. Однако эти призывы были пропущены мимо ушей. Наоборот, иранская сторона увеличила транзит. Если с 11 июля по 8 августа в Карабах незаконно въехали 35 иранских автомобилей, то в период с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди проехали уже 58 фур различного назначения, в частности, с горюче-смазочными материалами, 55 из них позже выехали обратно.

При этом нарушители пытаются придать своим действиям законности, у российских постов меняя иранские номера на армянские. Они забывают о словах Президента Азербайджана, который заявил как-то, что мы все видим и все знаем, что происходит в Ханкенди и на Лачинской дороге. Обман был раскрыт, но иранская сторона, по видимому, чувствуя себя защищенной бездействием (или же содействием) российских миротворцев, продолжила в том же духе. В принципе, требовать что-то от Ирана в данном случае не стоит, главным бенефициаром происходящих безобразий является миротворческий контингент Российской Федерации. Российская сторона, взявшая на себя ответственность за сохранение мира и порядка на освобожденных территориях Азербайджана, не выполняет своих обязательств. Создавая условия для проезда иранских фур и закрывая глаза на эквилибристику с номерами автомобилей, миротворческий контингент способствует усилению напряженности и поддержанию сил остатков сепаратистского режима, находящегося под его надежной защитой. То есть делается все, чтобы условия трехстороннего заявления от 10 ноября не выполнялись.

Об этом говорится в обращении Минобороны Азербайджана к МО России и командованию миротворцев. В ведомстве еще раз, уже в сотый раз подчеркнули, что юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджанской Республики, и такие случаи являются нарушением законов страны.

Впрочем, чему удивляться, если и северный, и южный наши соседи в дни Отечественной освободительной войны прилагали совместные усилия для вооружения агрессора. Успешности этих операций мешали лишь наши соотечественники в ИРИ и смутное беспокойство от перспективы испортить отношения с Азербайджаном, который может и выиграть.

Похоже, азербайджанской стороне придется взяться за дело самой. Потому что далеко не всем хочется, чтобы в этот исстрадавшийся регион наконец пришли мир и покой.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель:



"Иран является союзником Армении, близким стратегическим партнером, который помогал Еревану всегда. И до 44-дневной войны, и во время боевых действий. Продолжает помогать и после.

Поведение Ирана заставляет задуматься о том, и действительно ли эта страна привержена канонам ислама? Большинство населения Азербайджана - мусульмане, но Иран поддерживает не Азербайджан, а Армению, что, конечно же, противоречит всем канонам веры. На мой взгляд, это ханжество.

Нет никакого секрета в том, почему Тегеран так поступает. На территории современного Ирана проживает 40 миллионов азербайджанцев, людей, подвергающихся дискриминации, лишенных возможности поддерживать свою идентичность, изучать свою историю, культуру. Иран поддерживает армян, то есть врагов народа, которого он считает "пятой колонной" на своей территории.

И вот идут эти фуры с горюче-смазочными материалами и другими товарами на территорию этого кусочка Карабаха, который все еще находится под армянским влиянием, въезжают туда и помогают Армении поддерживать напряженность. Это говорит о том, что все заявления Ирана о дружбе и солидарности с Азербайджаном - всего лишь слова. Судить надо не по словам, а по делам. А дела говорят сами за себя. То, что российские миротворцы в некоторой степени содействуют этому процессу, тоже мне не кажется удивительным. Иран является союзным и стратегическим партнером для России по целому ряду вопросов. Так уж сложилось. Кроме того, Россия имеет традиционно теплые отношения с Арменией. Не секрет, что именно царская Россия создала современную Армению, Советский Союз помогал ей расширяться и укрепляться, а ныне РФ поддерживает Ереван штыками и экономически. Так уж сложилось исторически.

В настоящее время остаток сепаратистского образования находится в зоне контроля российских миротворцев, вне юридического и военного контроля Азербайджана, поэтому Баку не может какими-то прямыми действиями пресечь эти провокации. Но фиксировать эти факты нужно, говорить об этом и выражать протест необходимо. И, конечно же, не забывать, какую роль в этих процессах играет Иран".

P.S. По некоторым данным, полиция Азербайджана начала проверку документов водителей и грузов грузовиков с иранскими номерами, следующих по межгосударственной дороге Гёрис-Гафан, на участке, приходящемся на территорию Азербайджана.

Лейла Таривердиева