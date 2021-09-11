Иран может перебросить афганский кризис на Южный Кавказ

Афганский кризис создал немало угроз странам региона. В том числе не имеющему границ с Афганистаном Азербайджану. Речь о миграционном кризисе, который может отразиться на нашей стране в случае недобросовестного отношения расположенного между нами и Афганистаном Ирана к своим международным обязательствам и границам.

В середине 90-х Азербайджан принял несколько тысяч афганских беженцев. Многие из них так и осели в стране, стали ее гражданами. Но сегодня ситуация намного более серьезная, когда на Южный Кавказ могут хлынуть миллионы несанкционированных мигрантов, бегущих от режима "Талибан". Нынешний кризис практически неконтролируем, потому что Запад умыл руки и отошел в сторону, предоставив пылающему региону гасить огонь самому.

После перехода аэропорта Кабула под полный контроль талибов сотни тысяч афганцев пытаются выбраться из страны сухопутным путем. И стремятся они не только к границам стран Центральной Азии. Как сообщают СМИ, сегодня у пограничных переходов на границах с Пакистаном и Ираном наблюдается массовое скопление людей.

Если Пакистан как-то контролирует ситуацию и координируется с Турцией, то с Ираном ясно далеко не все. Иранская сторона то закрывает, то открывает границу. Толпам афганцев то открывают, то преграждают путь. В начале августа военные Ирана закрыли КПП на границе в районе Милак в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан из-за ведения боев на приграничной территории Афганистана, но через несколько дней все контрольно-пропускные пункты были открыты. Потоки афганцев уже хлынули в Турцию через Иран, не закрывший сухопутные границы. Чтобы предотвратить его, турецкая сторона возвела на границе с ИРИ трехметровую стену. Однако существуют обходные пути, козьи тропы, которыми пользуются бегущие из Афганистана люди, среди которых далеко не только мирные жители.

Тот факт, что Иран не закрывает сухопутную границу с Афганистаном, может создать серьезные проблемы Азербайджану. Исходя из сообщений различных источников, можно сделать вывод, что ирано-афганская граница не только открыта, но и плохо контролируется. Вероятно, иранская сторона понимает, что афганцы не испытывают большого желания оседать в Иране и основной их целью является транзит в Европу, поэтому старается создать условия для усиления миграционного кризиса для западных стран. Но проблема в том, что путем достижения своей цели афганцы могут выбрать Южный Кавказ. Иранская сторона своим халатным (или же преднамеренно халатным) отношением к вопросу создает для этого все возможности.

Тут хотелось бы напомнить о многочисленных случаях нелегального перехода наркоторговцев из Ирана на азербайджанскую территорию. С иранской стороны они почему-то с удивительной легкостью преодолевают границу, и только азербайджанские пограничники преграждают путь наркотрафику. Как раз на днях на азербайджано-иранской границе произошел подобный инцидент, сопровождавшийся перестрелкой, задержаниями и изъятием крупной партии наркотиков. И это далеко не первый случай.

Подобные инциденты говорят о том, что граница со стороны Ирана вовсе не находится на замке. Кстати, в период оккупации Арменией территорий Азербайджана наркотрафик осуществлялся без помех через находящийся под армянским контролем Восточный Зангезур в сотрудничестве с сепаратистами и Ереваном. Более того, наркотрафик из Ирана был одной из основных статей доходов сепаратистского образования.

Учитывая все это, сложно ожидать, что перебравшиеся в Иран афганские мигранты встретят серьезные препятствия на границах ИРИ с ее северными соседями. В данном случае мы говорим и об Армении, которая практически не контролирует свои границы. Точнее - не способна контролировать. После освобождения территорий армяно-иранская граница снова резко сократилась до мегринского участка, но этого вполне достаточно, чтобы афганские беженцы через обоюдно плохо контролируемую госграницу и по обходным тропам в горах проникли на территорию Армении, а оттуда попытались пробиться в Азербайджан. То, что в конечном итоге афганцы из Ирана просочатся в Армению, сомнений нет. Если их не пропускает Турция (а в крепости турецких границ можно не сомневаться), это неизбежно. Нас беспокоит не Армения, а то, что благодаря отношению к вопросу Ирана несанкционированные проникновения могут происходить и на наших границах.

Азербайджан надежно охраняет свои границы и контролирует. Определенные проблемы пока остаются на участках освобожденного Восточного Зангезура. Между тем, как мы уже отметили, армянская сторона абсолютно не контролирует ситуацию, учитывая, тем более, отсутствие делимитации границ, и вся тяжесть проблемы ложится на наших пограничников. Напомним недавний инцидент на азербайджанском участке дороги Горис-Гафан. Этот 21-километровый участок трассы, идущей от границы Армении с Ираном вглубь страны, возможно, единственный серьезно охраняемый отрезок трассы, потому что на нем стоят азербайджанские пограничники. Но опасность все равно сохраняется, потому что армянская сторона всячески пытается препятствовать укреплению азербайджанских постов. Без усиления контроля со стороны Азербайджана афганские беженцы, перевалив армянскую границу, могут таким путем перебраться в сторону населенного пункта Эйвазлы, а оттуда в Губадлинский район.

Мы не утверждаем, что Иран сознательно создает проблемы Азербайджану. Мы надеемся, что это не так. Однако, сознательно не закрывая границу с Афганистаном и при этом закрывая на многое глаза, иранская сторона способствует возникновению угроз для нашей страны. Никто не обязывает Иран принимать афганских беженцев, открыть границы - это был его собственный выбор. С каким расчетом? Это уже другой вопрос. Содержать миллион бездомных и голодных афганцев иранская сторона не в состоянии. Если Ираном движут меркантильные интересы, то там должны понимать, что вред от подобных действий может быть в разы больше, чем незначительная в сложившейся ситуации польза от торговых операций. В том числе, ущерб может быть нанесен отношениям с дружественным Азербайджаном. В Баку не хотели бы усомниться в искренности заявлений иранской стороны и ее дружеской риторике. Но это не значит, что азербайджанская сторона упускает из внимания происходящее. В Азербайджане все видят и все принимают к сведению.

Азербайджан никогда не допустит превращения страны в "гнездо" незаконной миграции и будет предотвращать подобные попытки, от кого бы они не исходили. И от недружественной Армении, и от вроде бы дружественного Ирана. В этом не стоит сомневаться. Но, скажем так, "послевкусие" этих попыток останется и заставит азербайджанскую сторону сомневаться в уже выражавшихся ранее уверениях дружбы со стороны Ирана, в его поддержке Зангезурского коридора, в прочих позитивных сигналах, озвучивавшихся ранее Тегераном. А не хотелось бы...

Лейла Таривердиева