Турция показала готовый участок стены на границе с Ираном

Власти Турции объявили, что 43 км стены на границе с Ираном уже построено.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, общая протяженность ограждения составит около 300 км. Стена, как рассчитывает Анкара, поможет сдержать поток афганских беженцев. На днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна больше не может принимать мигрантов из Афганистана.

Ожидается, что стена будет под постоянным видеонаблюдением и контролем военных.