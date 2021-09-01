У границ с Ираном и Пакистаном находятся тысячи афганцев

Многие жители Афганистана после прекращения эвакуации из аэропорта Кабула пытаются другим способом покинуть страну. Так, люди устремились к пограничным переходам на границе с Пакистаном и Ираном, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Большое число людей ожидают открытия ворот на афганской стороне границы", - сказал представитель пакистанских властей на погранпереходе Торкхам.

Огромное количество афганцев наблюдается и в районе пограничного перехода в Ислам-Кала на границе Афганистана и Ирана.