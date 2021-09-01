https://news.day.az/world/1375296.html У границ с Ираном и Пакистаном находятся тысячи афганцев
У границ с Ираном и Пакистаном находятся тысячи афганцев
Многие жители Афганистана после прекращения эвакуации из аэропорта Кабула пытаются другим способом покинуть страну. Так, люди устремились к пограничным переходам на границе с Пакистаном и Ираном, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Большое число людей ожидают открытия ворот на афганской стороне границы", - сказал представитель пакистанских властей на погранпереходе Торкхам.
Огромное количество афганцев наблюдается и в районе пограничного перехода в Ислам-Кала на границе Афганистана и Ирана.
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