Несамостоятельная Армения оказалась в тяжелой ситуации

Вот уже несколько недель Армению лихорадит от новостей, приходящих с трассы Герус-Гафан. Сначала армяне были шокированы известием о том, что Азербайджан в ответ на нападение на своего пограничника перекрыл участки дороги, проходящие через его суверенную территорию. Затем армянское общество охватила волна паники из-за того, что Азербайджан установил посты и таможенный контроль над указанной территорией, взимая в соответствии со своим законодательством таможенную пошлину с иранских фур, направляющихся в Армению.

Сей факт стал для армянского общества, привыкшего к осуществляемым Ираном через азербайджанские территории незаконным грузоперевозкам, своеобразным ударом под дых. Указанная трасса играет для Армении роль важной транспортной артерии, соединяющей ее с Ираном, и нашим соседям трудно свыкнуться с очередной суровой реальностью. Ведь новые обстоятельства приведут в итоге к подорожанию иранских товаров, что сильно ударит по и без того с трудом сводящим концы с концами армянам.

Дружественный Азербайджану на словах, но при этом ведущий свою двойную игру по принципу "и вашим, и нашим", Иран тоже вряд ли обрадовался новым вводным. Во-первых, у наших южных соседей были грандиозные планы по увеличению товарооборота с армянской стороной после введенного там запрета на турецкие товары, а появление на данной трассе азербайджанской таможни делает это направление менее рентабельным. А во-вторых, Иран больше не сможет беспрепятсвенно осуществлять поставки незаконных грузов в азербайджанский Ханкенди и Армению. Напомним, что недавно выяснилось, что толька за первые две недели сентября в Ханкенди въехали порядка 60 иранских фур с продовольствием и горюче-смазочными материалами. Однако, после установления на данном участке камер наблюдения и азербайджанских блокпостов, уловки с наклеиванием армянских регистрационных номеров на иранские фуры больше не прокатят.

Естественно, в Армении после этого сразу завопили об "очередном нарушении Азербайджаном всех мыслимых и немыслимых нормативных актов и прав армян". Один из основных рупоров антиазербайджанской лживой пропаганды в Армении, омбудсман Арман Татоян заявил, что размещение азербайджанского поста, вооруженных военнослужащих, заграждений и камер на участке трассы Герус-Гафан является "незаконным", якобы нарушает права жителей приграничья и должен быть демонтирован. Однако, вопли наших соседей не дали ожидаемого эффекта, ведь Азербайджан действует исключительно в рамках закона. Комментируя данную ситуацию, в Государственном таможенном комитете Азербайджана напомнили, что "транспортные средства иностранных государств при въезде на территорию Азербайджана и выезде с нее облагаются дорожным налогом и госпошлиной".

Окончательно же крест на попытках армянских пропагандистов обвинить Азербайджан во всех смертных грехах поставил непосрественно премьер-министр Армении Никол Пашинян. Во время своего выступления в парламенте он напомнил о законе об административном делении 2010 года, где фиксируется, что административные границы сел Эйвазлы и Чайзами соответствуют армяно-азербайджанской границе, и на данном участке дорога Герус-Гафан в двух местах выходит за пределы Республики Армения, поэтому Азербайджан имеет право применять механизм таможенного, паспортного и прочего контроля в отношении иностранных грузов, как и предусмотрено договорно-правовой базой по передвижению транспортных средств стран СНГ.

В итоге Армения, экономика которой и без того находится в плачевном состоянии, оказалась в крайне затруднительной ситуации. Фактически у армянской стороны и так было всего два основных выхода на зарубежные рынки: один - Грузия, другой - Иран. Но теперь большой вопрос, как отныне будет осуществляться армяно-иранский товарооборот.

Не состоявшись за годы независимости как государство, соседняя страна всегда и во всем привыкла рассчитывать на других, и данная ситуация - не исключение. Сначала там, по привычке, попробовали пожаловаться России, однако Армении напомнили, что таможенный контроль не входит в функции российских миротворцев.

Тогда армяне решили обратиться за помощью к другой, непосредственно заинтересованной стороне - Ирану. На сегодняшней встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Армении Абассом Бадахшаном Зохури спикер армянского парламента Ален Симонян всячески пытался заверить посла, что отношения с Ираном имеют для Армении стратегическое значение, отметив, что с армянской точки зрения Иран - "надежный друг и добрый сосед". Однако данным одним предложением вся информация об этих обсуждениях и ограничивается.

Иран может и хотел бы помочь армянским друзьям, однако в условиях, когда никакие международные правовые акты не были нарушены, а руководство Армении само заявляет о том, что определенный участок дороги Герус-Гафан является азербайджанским, иранской стороне остается лишь молча наблюдать.

Поэтому несамостоятельной Армении не стоит особо рассчитывать на помощь с этой стороны. Учитывая специфику иранской политики, Иран легко найдет замену армянскому направлению. Что касается заявлений армянской стороны о планах по строительству обходной дороги, об альтернативных путях доставки всех прибывающих грузов в любую точку Армении - это лишь не более, чем очередные несбыточные мечты. Умирающей армянской экономике это просто не под силу. А окажут ли неплатежеспособной, ненадежной и нестабильной во всех отношениях Армении финансовую помощь в этом вопросе другие страны - большой вопрос.

Единственный реальный вариант для возрождения армянской экономики и выхода из блокады - это налаживание нормальных, добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией. И пора бы уже нашим соседям это осознать.

Талех Агавердиев