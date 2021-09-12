Если друг оказался вдруг: о провокациях Ирана в Лачинском коридоре

Военно-политический триумф Азербайджана по итогам Второй карабахской войны и установившиеся на Южном Кавказе новые реалии устроили далеко не все страны региона.

Одним из таких "обиженных" государств является Исламская республика Иран. Еще до 44-дневной войны, когда Карабах и прилегающие к нему семь азербайджанских районов находились под армянской оккупацией, иранская сторона применяла двойные стандарты в отношении Азербайджана. В официальных заявлениях Иран хоть и поддерживал территориальную целостность нашей страны, но на деле проводилась совершенно иная, антиазербайджанская политика.

На протяжении долгих лет Иран де-факто занимался спасением утопающей из-за собственной агрессивной политики Армении. Позиционируя себя в качестве "старшего брата", иранцы оказывали армянам большие подарки в виде дешевого газа. А когда выяснилось, что Армения не платежеспособна даже по таким низким ценам, со страной-оккупантом были достигнуты договоренности о срочной организации программы обмена газа и электроэнергии.

Самым возмутительным же стало наплевательское отношение Ирана к суверенным территориям Азербайджана. В Сети регулярно появляются фото и видео незаконных перевозок иранских грузовых автомобилей в Карабах. Зачастую информация об этом появляется даже в ведущих СМИ Ирана. При этом в правительстве соседней страны предпочитают либо молчать, либо категорически отвергать все доказательства, примитивно называя снимки "фейком неких враждебных сил".

Но факты невозможно скрыть. Как до освобождения Карабаха доблестной азербайджанской армией, так и после исторической Победы Азербайджана, иранские грузовики продолжают незаконно колесить в Ханкенди и обратно.

Ранее иранский телеграм-канал Azadİran опубликовал видео, где на кадрах можно заметить крупнотоннажные грузовые автомобили, направляющиеся в Ханкенди по Лачинскому коридору. Согласно информации, из Ирана в Карабах незаконно ввозятся большое количество наркотиков, поставляется газ и бензин, а также продукты питания, одежда и стройматериалы.

Стоит напомнить, что ровно месяц назад посол Ирана был приглашен в МИД Азербайджана. Дипломату сообщили о выявленных нежелательных фактах незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Ирану. В связи с инцидентом Исламской республике была представлена нота. В ней был выражен протест в связи с тем, что в последнее время иранские автомобили различного назначения постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

И вот, всплыли новые подробности "дружественных" действий Ирана в отношении нашей страны. Выяснилось, что после азербайджанской ноты протеста Иран направил в Ханкенди еще 58 фур различного назначения. Чтобы скрыть совместные пакости, иранцы и армяне прибегают к незамысловатым хитростям. Когда иранские фуры подъезжают на посты российских миротворцев, на них клеят армянские регистрационные номера, якобы это армянские грузы.

Видимо армяне и иранцы позабыли, что у Азербайджана имеются современные системы видеонаблюдения, все подобного рода факты фиксируются так, что даже муха не пролетит без ведома нашей стороны. Если же Иран, зная это, продолжает идти на подобного рода провокации прямо сейчас, то нетрудно догадаться в каком масштабе происходили чудовищные нарушения до деоккупации Карабаха.

Учитывая содержимое иранских грузов неисключено, что во время боевых действий в Карабахе армяне заправляли свои танки иранским топливом. И еще интересный момент: месяц назад Иран буквально зазывал своих граждан приезжать трудоустраиваться в Карабах, на территориях временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту. Уж не для разгрузочно-погрузочных работ, связанных с фурами, привлекалась рабочая сила из Ирана?

Если с Ираном все более-менее ясно, то действия, или вернее бездействие российских миротворцев в Лачинском коридоре вызывает мягко говоря удивление. Армяне и иранцы выкидывают мошеннические трюки прямо перед их глазами. Тем не менее, никакого осуждения со стороны временных гостей в Карабахе в их адрес нет. Почему? Вариантов тут два. Либо миротворцы пустили на самотек ситуацию в Лачинском коридоре, либо миротворцы находятся в тайном сговоре с преступниками. Вполне возможна коррупционная составляющая, когда за пропуск иранских фур миротворцы получают денежное награждение втайне от своего командования.

Так или иначе, Азербайджан наблюдает за всем происходящим на своих международно признанных территориях и делает соответствующие выводы. Если в Тегеране действительно хотят добрососедских отношений с Баку, основанных на равноправном сотрудничестве во благо народов обеих стран, то подобного рода инциденты должны прекратиться раз и навсегда. Пока же, ситуация на земле говорит об обратном.

Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az