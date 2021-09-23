Day.Az представляет читателям третий материал из рубрики - "Зарубежный взгляд на регион". В ее рамках на нашем портале публикуются переводы важнейших аналитических материалов авторитетных зарубежных изданий, посвященных событиям в регионе в целом и в Азербайджане в частности.

15 сентября 2021 года лидеры Австралии, Великобритании и США торжественно объявили о создании нового военно-морского альянса, который они назвали AUKUS (акроним, образованный по составу участников - Australia, United Kingdom, United States). Пообещав австралийцам ядерные подводные лодки с использованием высокообогащенного урана, американцы и британцы нарушили табу, которое до сих пор царило в клубе пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: всегда держите свои ядерные технологии и материалы при себе.

Для англосаксонских союзников Франции это серьезное изменение в стратегическом видении. Помимо нарушения доктрины непрофилирования, оно сигнализирует о начале Второй Тихоокеанской войны. На этот раз противниками англосаксонских талассократий являются не Япония и ее "азиатская сфера совместного процветания", а Китай и его желание изгнать американцев с обширной территории, простирающейся от Бенгальского залива до Гавай. Эта Вторая Тихоокеанская война, вероятно, не будет разыграна с помощью торпед. Прежде всего, это будет конфликт властных отношений, направленный на завоевание сфер влияния в регионе, а также запугивания и кибератаки. Ведь еще со времен Сунь-Цзы китайцы предпочитали выигрывать войны без сражений.

"Американцам абсолютно нечего делать в Азии; они злоумышленники", - именно так объяснял мне в 2009 году мягким и в то же время не менее твердым голосом китайский заместитель министра по делам меньшинств во время официального ужина, посвященного Тибету. Это было время, когда китайско-американские отношения были еще превосходными.

С тех пор китайский флот увеличился вдвое и монополизировал полдюжины необитаемых островов в Южно-Китайском море, которые были terra nullius в международном морском праве. В нарушение обещания, которое Си Цзиньпин публично дал Бараку Обаме, Китай военизировал эти рифы. Там построены аэродромы, которые оснащены ракетами и дальними стратегическими бомбардировщиками. Китай считает, что это море, большее, чем Средиземное, полностью принадлежит ему, и что именно он должен устанавливать там законы.

Однако Южно-Китайское море омывает также берега Вьетнама, Малайзии, Брунея и Филиппин. Американский военно-морской флот не выступает против этих игроков на монополизированных островах с военной точки зрения, чтобы обеспечить соблюдение принципа свободы судоходства.

Теперь же Австралия станет передовой базой великой американской военно-морской игры по "сдерживанию" Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Так ли китайцы удивлены, как говорят? Неужели они мечтали о неприсоединении Австралии? Подпитывая ее деньгами, они пытались сделать Австралию вассалом. Австралийцы же наконец отреагировали. В марте 2020 года они даже потребовали проведения международного расследования происхождения Covid-19. Это требование рассорило Пекин и Канберру. Китайские кибератаки на Австралию выросли в геометрической прогрессии.

Перед лицом администрации Байдена, которая создала AUKUS и укрепила Четверку (четырехсторонний диалог по вопросам безопасности между американцами, японцами, индийцами и австралийцами), китайцы, возможно, проиграли раунд, но точно не проиграли игру. Их расчет - терпеливо ждать, пока американцы устанут от этого. Как США устали в Индокитае в 1975 году, в Месопотамии в 2011 году и в Афганистане в 2021 году.

Поэтому вместо того, чтобы поддаваться ребяческому гневу, Франции следует воспользоваться тем фактом, что они подверглись грубому выдворению из Австралии и начать пересмотр своей стратегии. Франция должна вернуться к политике, проводимой Де Голлем, прекратить систематически согласовывать свою деятельность с американской внешней политикой, увеличить свой военный бюджет до 3% ВВП, построить европейскую оборонную промышленность, лишенную какого-либо американского компонента (чтобы больше не подпадать под процедуры ITAR), продавать свое оружие кому угодно, не советуясь ни с кем, восстановить службу внешней разведки, способную добывать нужную информацию. Она также должна укрепить военное сотрудничество с индийцами и модернизировать свой флот, чтобы обезопасить свою исключительную экономическую зону площадью в 11 миллионов квадратных километров, в том числе в Тихом океане. Средиземное море остается для Франции первым стратегическим приоритетом. В ее же интересах не вступать во Вторую Тихоокеанскую войну. Она не может себе этого позволить, это слишком далеко.

Китай не хочет завоевывать весь мир, а желает только стать повелителем Азии. Его первая цель - вернуть себе остров Формос. В палате общин Тереза ​​Мэй спросила Бориса Джонсона, пойдет ли Великобритания на войну, чтобы защитить Тайвань. Она не получила ответа. Плохое начало для AUKUS...

Автор: Рено Жирар - французский журналист и писатель. Работал военным корреспондентом и писал книги о Ближнем Востоке, геополитике и международных отношениях. Сторонник политического реализма. Жирар очень критически относится к неоконсервативному движению и доктрине, заключающейся в попытках навязать демократию другим странам силой.