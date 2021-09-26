https://news.day.az/politics/1384084.html Генсек ООН высоко оценил дипломатические усилия Азербайджана
Генсек ООН высоко оценил дипломатические усилия Азербайджана
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend со ссылкой на офис ООН.
Генсек высоко оценил дипломатические усилия Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения и в деле борьбы с пандемией "COVID-19".
Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном, а также обсудили ситуацию в регионе и усилия по восстановлению сотрудничества и прочного мира в регионе.
А.Гутерреш подчеркнув важность диалога и усилий по миротворчеству между Азербайджаном и Арменией, подтвердил готовность ООН оказывать дальнейшее содействие в этом направлении.
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