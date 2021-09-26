Aзербайджанцы провели перед штаб-квартирой ООН акцию, посвященную 27 сентября - Дню памяти

Ассоциация Азербайджан-Нью-Йорк организовала акцию, посвященную 27 сентября - Дню памяти. В акции приняли участие члены азербайджанской общины, проживающей в американских штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Мэн и Техас.

Как сообщили Day.Az из Государственного комитета по работе с диаспорой, открывая мероприятие вступительным словом, руководитель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Ерделенли отметил, что у ООН потребовано принять жесткие меры против агрессивной Армении, игнорирующей резолюции.

Участники акции минутой молчания почтили светлую память шехидов, погибших за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Они скандировали такие лозунги, как "Шехиды не умирают!", "Шехиды никогда не будут забыты!", "День памяти!", "Мы с уважением и почтением отдаем дань памяти шехидов Отечественной войны 27 сентября!", "Справедливость к Азербайджану!", "Карабах - это Азербайджан!", "Да здравствует Родина!", "Минирование Арменией территории Карабаха положило конец жизни азербайджанских журналистов", "Менее, чем за год погибли 160 гражданских лиц, 30 невинных граждан", "Мы хотим мира!" и др.

На мирной акции, где развевались государственные флаги Aзербайджана, Турции и США, члены нью-йоркской общины и молодежь в своих выступлениях подчеркнули, что требуют от ООН справедливости, призвали мировое сообщество не поддерживать армянских лоббистов, занимающих неверную и несправедливую позицию, подняться на защиту территориальной целостности государств, не участвовать в военных преступлениях сепаратистских, пресловутых режимов.

На мероприятии в исполнении ансамбля под руководством главы Aзербайджано-американского культурного центра в Нью-Йорке Тельмана Джалила звучала грустная музыка.