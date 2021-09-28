Фонд возрождения Карабаха организовал поездку в Агдам делегации Азербайджано-американской торговой палаты - ФОТО
В Агдаме с участием Фонда возрождения Карабаха, специального представительства Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района и членов Азербайджано-американской торговой палаты прошла встреча на тему "Потенциал экономического развития Агдамского района".
Как сообщили во вторник Trend в Фонде, участники мероприятия сначала посетили в Агдаме комплекс "Имарат" и Шахбулаг, руины Музея хлеба, Государственного драматического театра, мечетей Джума и Гияслы, передает Day.Az.
Ханенде исполнили перед Государственным драматическим зданием азербайджанскую национальную музыку.
Приветствуя гостей, специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов проинформировал их об общем и генеральном планах Агдамского района, а также об экономическом потенциале региона.
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