Фонд возрождения Карабаха организовал поездку в Агдам делегации Азербайджано-американской торговой палаты

В Агдаме с участием Фонда возрождения Карабаха, специального представительства Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района и членов Азербайджано-американской торговой палаты прошла встреча на тему "Потенциал экономического развития Агдамского района".

Как сообщили во вторник Trend в Фонде, участники мероприятия сначала посетили в Агдаме комплекс "Имарат" и Шахбулаг, руины Музея хлеба, Государственного драматического театра, мечетей Джума и Гияслы, передает Day.Az.

Ханенде исполнили перед Государственным драматическим зданием азербайджанскую национальную музыку.

Приветствуя гостей, специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов проинформировал их об общем и генеральном планах Агдамского района, а также об экономическом потенциале региона.

Новость обновляется